日本石川縣今（1）日下午發生規模7.6的極淺強震，氣象廳對多地發布海嘯警報，目前石川縣輪島市已觀測到高1公尺20公分的海嘯侵襲海岸，富川縣富山市也偵測到50公分海嘯，NHK警告，海嘯可能一次又一次襲來。

日媒直播石川縣輪島市觀測到高1公尺20公分的海嘯，但是畫面中看不出來海岸線的明顯變化。

目前日媒對日本各海岸的直播畫面中，看不出來海嘯已經抵達的畫面，不過有日本網友分享河水暴漲、一波波急流向前流動的畫面，稱是海嘯抵達，目前無法證實這些影片的真實性。

津波到達中

16時10分頃、石川県能登地方を震源とする地震がありました。震源の深さはごく浅い、地震の規模はM7.4、最大震度7を石川県で観測しています。 pic.twitter.com/CgPKBeyrcA — Agu ५✍ Aim to 1000000 (@aguxXxuu) January 1, 2024

（持續更新）