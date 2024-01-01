根據台灣大最新出爐的數據顯示，跨年夜全台平均行動上網流量為去年的2倍，超過8成的台灣大用戶透過LINE、Facebook、IG等社群軟體大量發送祝福訊息、直播煙火及拍照打卡分享，一舉推升網路流量。
午夜前後十分鐘的跨年「黃金祝福時段」，5G網路流量同步飆揚，較平日成長高達3倍，創下新高。
跨年夜，台灣大哥大網路傳輸量飆新高！台灣大合併台灣之星之後，昨夜為「5G台灣隊」的跨年首役，全台7大跨年熱區開啟5G黃金頻段（3.5GHz）100MHz最大頻寬，單站可提供近1.8Gbps網路速率，與去年相比，原台灣大用戶今年可使用到的資源增加24％，原台灣之星用戶增加317％，黃金3.5GHz 100M＋關鍵雙低頻奏效，千萬用戶於跨年尖峰時段仍享有優異網路品質。
為提供用戶跨年通訊及網路服務，「5G台灣隊」於全台跨年熱點優化近4,000座基站，在700MHz／900MHz／1800MHz／2100MHz／2600MHz／3.5GHz等六個頻段的資源擴充。而5G黃金頻段最大頻寬100MHz發威，實測出近1.8Gbps網路速率，提供全台熱區跨年夜最佳網路服務。
在跨年夜當日，台灣大同時動員上千位工程人員全面待命。整體來看，昨夜有超過8成的台灣大用戶透過LINE、臉書、IG等通訊軟體發送訊息、視訊直播及拍照上傳，整體網路流量走高的現象，接近凌晨2時才逐漸趨緩。
迎接2024年，台灣大哥大也積極進行網路整併作業，預估年底完成全網整合。除了合併當日即以MOCN的技術完成全台3G網路整合，讓原台灣之星3G的涵蓋基地台數量大幅提升40％；偏遠地區的語音與簡訊服務涵蓋率從89％提升至95.7％，也同步完成4G 2100MHz擴頻，原台灣大哥大用戶的4G網速已提升超過10％，也因應合併而在5G黃金頻段(3.5GHz)中擁有100MHz業界最大的頻寬。針對雙方4G網路無線與5大頻段資源也開始逐站、逐區進行智慧化佈署，由點到面推進，先從郊區開始整合、移轉。合併至今近一個月的時間，已在14個縣市開始進行相關整合施作，目前全台已完成85個行政區。而5G也已完成MOCN技術相關設定，待4G基地台設備整合後，將開始進行5G逐站整合作業，隨著完成整合區域持續擴大，預期讓原台灣之星用戶取得更大涵蓋、更高速率的4G＋5G網路服務。
除了網路流量大爆發外，台灣大旗下MyVideo直播「2024幸福龍來-台中跨年夜」晚會，帶動直播館平均觀看總人次較平日成長8倍，收視高峰落在韓國巨星JESSI登場表演時，成為跨年夜最吸睛的亮點。除了精彩的跨年晚會外，MyVideo表示，不少民眾也選擇在家線上觀看電影追劇迎接2024年，電影館與戲劇館人氣不減，《電影哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》、《風起西州》分別拿下本日電影榜、本日戲劇榜收視冠軍。
此外，MyVideo獨家上架日本電影《快一秒的他》，此片改編自金馬獎最佳影片《消失的情人節》，由岡田將生重新詮釋也成為不少觀眾收看的首選，和由勞勃狄尼洛、李奧納多狄卡皮歐、布蘭登費雪三大影帝世紀同框演出馬丁史柯西斯電影《花月殺手 搶先版》，韓國災難動作片《水泥烏托邦：末日浩劫》、《逃出寧靜海》目前都在MyVideo熱播中。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：