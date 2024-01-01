根據台灣大最新出爐的數據顯示，跨年夜全台平均行動上網流量為去年的2倍，超過8成的台灣大用戶透過LINE、Facebook、IG等社群軟體大量發送祝福訊息、直播煙火及拍照打卡分享，一舉推升網路流量。

午夜前後十分鐘的跨年「黃金祝福時段」，5G網路流量同步飆揚，較平日成長高達3倍，創下新高。

跨年夜，台灣大哥大網路傳輸量飆新高！台灣大合併台灣之星之後，昨夜為「5G台灣隊」的跨年首役，全台7大跨年熱區開啟5G黃金頻段（3.5GHz）100MHz最大頻寬，單站可提供近1.8Gbps網路速率，與去年相比，原台灣大用戶今年可使用到的資源增加24％，原台灣之星用戶增加317％，黃金3.5GHz 100M＋關鍵雙低頻奏效，千萬用戶於跨年尖峰時段仍享有優異網路品質。

為提供用戶跨年通訊及網路服務，「5G台灣隊」於全台跨年熱點優化近4,000座基站，在700MHz／900MHz／1800MHz／2100MHz／2600MHz／3.5GHz等六個頻段的資源擴充。而5G黃金頻段最大頻寬100MHz發威，實測出近1.8Gbps網路速率，提供全台熱區跨年夜最佳網路服務。

在跨年夜當日，台灣大同時動員上千位工程人員全面待命。整體來看，昨夜有超過8成的台灣大用戶透過LINE、臉書、IG等通訊軟體發送訊息、視訊直播及拍照上傳，整體網路流量走高的現象，接近凌晨2時才逐漸趨緩。

迎接2024年，台灣大哥大也積極進行網路整併作業，預估年底完成全網整合。除了合併當日即以MOCN的技術完成全台3G網路整合，讓原台灣之星3G的涵蓋基地台數量大幅提升40％；偏遠地區的語音與簡訊服務涵蓋率從89％提升至95.7％，也同步完成4G 2100MHz擴頻，原台灣大哥大用戶的4G網速已提升超過10％，也因應合併而在5G黃金頻段(3.5GHz)中擁有100MHz業界最大的頻寬。針對雙方4G網路無線與5大頻段資源也開始逐站、逐區進行智慧化佈署，由點到面推進，先從郊區開始整合、移轉。合併至今近一個月的時間，已在14個縣市開始進行相關整合施作，目前全台已完成85個行政區。而5G也已完成MOCN技術相關設定，待4G基地台設備整合後，將開始進行5G逐站整合作業，隨著完成整合區域持續擴大，預期讓原台灣之星用戶取得更大涵蓋、更高速率的4G＋5G網路服務。

除了網路流量大爆發外，台灣大旗下MyVideo直播「2024幸福龍來-台中跨年夜」晚會，帶動直播館平均觀看總人次較平日成長8倍，收視高峰落在韓國巨星JESSI登場表演時，成為跨年夜最吸睛的亮點。除了精彩的跨年晚會外，MyVideo表示，不少民眾也選擇在家線上觀看電影追劇迎接2024年，電影館與戲劇館人氣不減，《電影哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》、《風起西州》分別拿下本日電影榜、本日戲劇榜收視冠軍。

此外，MyVideo獨家上架日本電影《快一秒的他》，此片改編自金馬獎最佳影片《消失的情人節》，由岡田將生重新詮釋也成為不少觀眾收看的首選，和由勞勃狄尼洛、李奧納多狄卡皮歐、布蘭登費雪三大影帝世紀同框演出馬丁史柯西斯電影《花月殺手 搶先版》，韓國災難動作片《水泥烏托邦：末日浩劫》、《逃出寧靜海》目前都在MyVideo熱播中。