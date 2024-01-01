美國CNN Business將微軟執行長納德拉（Satya Nadella）評為2023年度執行長。
在2023年納德拉帶領微軟投入數十億美元發展人工智慧（AI），搶在對手以先進行商業化以及增加ChatGPT這類AI工具至套裝產品，此外，納德拉迅速處理危機、安定局面的能力，也令產業觀察家驚艷。
在納德拉的領導下，微軟搖身一變，再度成為引領創新的科技業者，不再只是延續Windows產品的往日光環。華爾街也注意到，微軟股價一飛沖天，在2023年累計飆漲55％。
納德拉傑出的表現，贏得CNN Business 的撰稿人和編輯團隊的高度肯定，使他雀屏中選，擊敗 OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、摩根大通執行長Jamie Dimon以及輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）等候選人。
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