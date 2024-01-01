【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】路透社指出，由於外資仍然偏多，印度無論是股票還是債券都可望出現大量買盤，故印度金融市場的多頭行情，應該會在2024年延續下去。尤其是印度被納入摩根大通新興市場債券指數，將吸引資金流入印度公債，印度股市也可受惠。

孟買投顧業者Avendus預估，2024年印度股市，可望有300億美元外資淨買超金額，並在首季1到3月就會看到買盤進駐。同時，印度企業的獲利成長應有15%，印度股市2024年線可望上漲15%左右。

根據印度國家證券集保公司（NSDL）統計，截至2023年12月28日，外資去年淨買超印度股票的總金額為207億美元，創2020年以來最多。同時，外資也淨買超印度債券80億美元。

印度股市交易員指出，受到經濟數據亮眼以及公司業績頗佳的激勵，印度基準指數BSE Sensex在2023年大漲19%，而另個大型指數Nifty 50也大漲20%。同時，這兩個印度指數在去年12月底，一度雙雙創下歷史新高。

市場臆測，聯準會將在2024年降息，美國一旦調降利率，將有助於拉抬新興市場。分析師表示，可以留意國防與再生能源類股，至於銀行、資訊科技以及金屬族群將帶領印度股市走高。

財務管理公司KFintech預估，印度的醫療保健類股將吸引外資的眼球。股價表現一直落後的金融股，也可望有更多資金進駐。另外，摩根大通從6月開始，要把部分印度公債納入自己旗下的新興市場指數，故印度債券將受到外資青睞。

對印度市場未來抱持樂觀態度的法國巴黎銀行表示，因為印度公債指數被納入後，外資淨流入將有增無減。另外，印度基準10年期公債殖利率，在2021以及2022年大升143個基本點之後，2023年反而下降15個基本點。

路透社認為，印度央行在4至6月之前，不太可能會調降利率，不過，投資者因有降息的預期心理，故公債殖利率也跟著下滑。印度保險業者Bajaj Allianz預估，未來6個月印度10年期公債殖利率可能降至7%。

匯銀人士指出，印度貨幣盧比將繼續橫盤整理，因為印度央行或許會吸收大批流入的外資資金。2023年已連6年都走低的盧比，在印度央行持續干預下，上下波動幅度也是近20年以來最小的。