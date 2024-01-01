勞保「老年給付」能領多少與「投保年資」和「薪資級距」有直接相關；有理財專家建議，月投保薪資越高越好（最高級距45,800元）、勞保年資越長越好（提早開始工作或延後退休），請領時間越晚越好（延後5年多20％）等，都能增加給付金額。
「老年年金給付」、「老年一次金給付」兩項領取方式的平均月投保薪資都是投保期間最高60個月的月投保薪資平均，年資可將國、勞保併計，未滿15年則請領「老年一次金給付」。
另一種「一次請領老年給付」則為請領對象是民國98年1月1日勞保年金施行前有保險年資的勞工，平均月投保薪資則是退保當月起前3年的月投保薪資平均。
若是勞工選擇「老年一次金給付」，工作每滿1年給與2個基數，但超過15年之工作年資部分，每滿1年給與1個基數，最高總數以45個基數為限。 未滿半年以半年計，滿半年者以1年計。
依勞保補充條款規定，60歲以後的投保年資最多可再計算5年，也就是可以多領10個月，合計60歲以前一次請領老年給付，最高可領50個月。
舉例來說，張先生從22歲工作到59歲，勞保年資累積共36年，退保前36個月之月投保薪資若為45,800元，申請「一次領」，最多只能領45個月，也就是45,800元X45個月＝2,061,000元。
若張先生繼續工作到61歲再退保，就可以領到50個月，也就是45,800元X50個月＝2,290,000元，足足多領229,000元。
勞保局表示， 若選擇領取「老年年金給付」（月領），保險年資沒有上限規定，甚至是投保年資愈久，年金可以領得愈多。勞保老年年金領取公式是最高60個月平均投保薪資X1.55％X年資，因此年資越久，反而有助每月領取年金額越多。
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