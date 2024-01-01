【時報記者葉時安台北報導】隨空氣污染嚴重與環保意識不斷的提高，降低大氣污染物與揮發性有機物(Volatile Organic Compounds, VOC)排放成為重要的企業社會責任，和泰車(2207)早在2010年開始就領先業界，帶領全台TOYOTA服務廠使用水性色漆塗料維修；此次更進一步全面導入水性金油，成為全台第一家全面導入售後水性金油的車廠。

金油是汽車烤漆的最外一層，負責保護漆面與提高表面光澤度。過去市面上都是使用溶劑型的金油，而水性金油是一種無毒、低汙染的環保塗料，還具有良好的外觀，高光澤度，並通過原廠耐化學性、耐紫外線(UV)與浸水測試。

目前採用的水性金油符合業界耐刮傷、自體修護的標準，提供愛車漆面有更好的保護，且不會有噴塗油性金油後數日刺鼻的味道，同時也保護了車主。水性金油相較於油性金油，在噴塗過程中揮發性有機溶劑逸散較少，且可使用清水代替揮發性有機溶劑來清洗噴槍等設備，大幅減少揮發性有機溶劑的接觸，可以減少對技術員的身體的傷害，同時也提升了員工滿意度。

大幅降低揮發性有機溶劑，自2021年1月起陸續開始使用，已在2023年10月完成全台TOYOTA板噴據點(81個服務廠)使用水性金油，大幅降低揮發性有機溶劑72.5%，預估2024年可以減少6萬7101公升揮發性有機溶劑排放，且水性金油噴槍清洗可以直接使用水，不需使用揮發性有機溶劑清洗，一年減少揮發性有機溶劑3萬8067公升的使用量，友善環境。和泰車為改善工作環境與降低有機溶劑盡一份心力，期望產生拋磚引玉，擴大對台灣環境保護的影響力。