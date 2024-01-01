【時報記者王逸芯台北報導】新電信三雄拼戰重新整裝後的第一個跨年，整體傳輸量都相較平日多出超過2倍以上。中華電透露，將進一步升級天線技術推升網路速率，今年下半年將是全台唯一可提供5G下載速率(理論峰值）超過2.4Gbps的行動業者。

中華電（2412）除提供包括臺北最HIGH新年城、閃耀新北1314淡水八里跨河煙火、桃園星際城跨年晚會、大新竹跨年公益演唱會、宜蘭跨年晚會、花蓮太平洋觀光節、台中水湳中央公園跨年夜、麗寶樂園跨年演唱會、五月天巡迴演唱會、星空閃耀南投跨年晚會、清境農場跨年晚會、劍湖山摩天輪跨年煙火秀、高雄夢時代跨年晚會、義大世界跨年煙火秀、全嘉藝起來跨年晚會、台南好YOUNG跨年晚會、屏東跨年演唱會及台東海濱公園跨年晚會等18處全台熱門跨年晚會現場良好行動通信服務品質外，更讓參與阿里山日出映象跨年民眾利用中華電信優質4G/5G上網速率，與親友分享迎接2024第一道曙光，行動上網總量超過耶誕夜3倍；其中最受矚目台北101跨年煙火行動上網量超過耶誕夜3倍以上、台中水湳中央公園/台南市府/高雄夢時代等跨年晚會行動上網量超過耶誕夜2倍以上。

中華電信運用擁有之全台行動最大主流頻寬及5G最大連續頻寬，積極佈建超過千台以上最新型高效能基地台，於2024跨年熱區及全台超過1,500個地點提供最高2.14Gbps網速，讓客戶可實際體驗的行動優質服務不用等。中華電更規劃進一步升級天線技術推升網路速率，2024下半年將是全台唯一可提供5G下載速率(理論峰值）超過2.4Gbps的行動業者。

遠傳（4904）運用AI技術預估跨年夜全台各地網路用量，提前進行網路擴充作業，全力佈署網路不鬆懈。根據遠傳觀察跨年尖峰時段全台13個跨年熱區，整體網路數據使用量較平常成長2.5倍；其中傳送照片與影片訊息、進行直播等上傳數據量更較平常成長8倍。台灣民眾廣泛使用的即時通訊軟體LINE，在跨年時段的下載、上傳數據量則分別是平常的1.7倍、3倍。此外，統計全台熱門跨年區域前三名，台北最HIGH新年城-2024跨年晚會成長3.5倍、台中麗寶樂園跨年演唱會成長2.8倍、高雄夢時代跨年晚會成長1.7倍。

台灣大表示，為提供用戶跨年又快又穩的優質通訊及網路服務，「5G 台灣隊」於全台跨年熱點優化近 4,000 座基站，在 700MHz/900MHz/1800MHz/2100MHz/2600MHz/3.5GHz 等六個頻段的資源擴充。而 5G黃金頻段最大頻寬 100MHz 發威，實測出近 1.8Gbps 網路速率，提供全台熱區跨年夜最佳網路服務在跨年夜當日，無論是否參與大型晚會，用戶都有強勁的網路使用需求，台灣大哥大未有一絲鬆懈，網路維運團隊與工程人員事前冒著低溫進行網路擴容作業，跨年當天台北網管中心也全程守夜備戰，同時動員上千位工程人員全面待命。整體來看，昨夜有超過 8 成的台灣大用戶透過 LINE、臉書、IG等通訊軟體發送訊息、視訊直播及拍照上傳，整體網路流量走高的現象，接近凌晨 2 時才逐漸趨緩。

另外，台灣大也以積極、踏實的精神逐步進行網路整併作業，預估年底完成全網整合。除了合併當日即以 MOCN 的技術完成全台 3G 網路整合，讓原台灣之星 3G 的涵蓋基地台數量大幅提升 40%；偏遠地區的語音與簡訊服務涵蓋率從 89%提升至 95.7%，也同步完成 4G 2100MHz 擴頻，原台灣大哥大用戶的 4G 網速已提升超過 10%，也因應合併而在 5G 黃金頻段(3.5GHz)中擁有100MHz 業界最大的頻寬。針對雙方 4G 網路無線與 5 大頻段資源也開始逐站、逐區進行智慧化佈署，由點到面推進，先從郊區開始整合、移轉。合併至今近一個月的時間，已在 14 個縣市開始進行相關整合施作，目前全台已完成 85 個行政區。而 5G 也已完成 MOCN 技術相關設定，待 4G 基地台設備整合後，將開始進行 5G 逐站整合作業，隨著完成整合區域持續擴大，預期讓原台灣之星用戶取得更大涵蓋、更高速率的 4G+5G 網路服務。