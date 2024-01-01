拜海外半導體需求強勁所賜，韓國展現連續3季出口成長， 凸顯全球貿易復甦跡象。

韓國貿易1日公布，2023年12月出口比前一年同期成長5.1％，至576.6億美元。去年11月出口年增幅度修正為7.7％。

儘管連續3季出口增長，但增幅卻不如市場預期。華爾街日報調查經濟學家看法，12月出口增長預測中值為6.5％。

上月半導體出口比前一年同期躍升22％，維持連續兩個月走揚，對美國等其他全球主要市場的輸出皆持續擴增。

韓國上月進口額則比去年同期下滑10.8％至531.8億美元，換算該月份貿易順差為44.8億美元。

至於2023全年的出口額則下降7.4％至6,326.9億美元，進口額萎縮12.1％至6,426.7億美元，貿易逆差99.7億美元，但比2022年逆差478億美元縮小。

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