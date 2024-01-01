【時報記者郭鴻慧台北報導】上洋產業(6728)吳明富董事長當選台灣88工商協進會第五任理事長，他提出，在任期中將發揮上洋「專業、服務、效率」的精神及「回饋社會」的信念，竭力推動「立足雙北、胸懷故鄉、邁向國際」之會務經營理念，冀望能擦亮台灣88會的黃金招牌。
吳明富指出，先要立足雙北、擴大招募會員，理監事會議結合雙北及中部地區的藝文、古蹟或古道健行活動來辦理；其次，適時拜訪政府首長提出建言，或辦理產官學論壇進行相關的政策倡議；此外，該會未來將籌組工商訪問團赴海外考察交流，以提高本土企業跨國合作與投資的行動力。
吳明富董事長早期從自助洗衣服務起家，近十年上洋公司成功跨足洗衣、空調兩大市場，廣為台灣空調代理及商用洗衣服務領導廠商傳為美談的一段佳話。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：