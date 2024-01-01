【時報記者郭鴻慧台北報導】上洋產業(6728)吳明富董事長當選台灣88工商協進會第五任理事長，他提出，在任期中將發揮上洋「專業、服務、效率」的精神及「回饋社會」的信念，竭力推動「立足雙北、胸懷故鄉、邁向國際」之會務經營理念，冀望能擦亮台灣88會的黃金招牌。

吳明富指出，先要立足雙北、擴大招募會員，理監事會議結合雙北及中部地區的藝文、古蹟或古道健行活動來辦理；其次，適時拜訪政府首長提出建言，或辦理產官學論壇進行相關的政策倡議；此外，該會未來將籌組工商訪問團赴海外考察交流，以提高本土企業跨國合作與投資的行動力。

吳明富董事長早期從自助洗衣服務起家，近十年上洋公司成功跨足洗衣、空調兩大市場，廣為台灣空調代理及商用洗衣服務領導廠商傳為美談的一段佳話。