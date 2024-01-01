泰國清萊省的稻田出現一隻懶洋洋的巨型貓咪，抱著一條魚睡在稻田正中央。這幅精彩「傑作」出自當地農夫之手，以稻米展現關於「富足」的諺語。
泰國是僅次於印度的全球第2大大米出口國，今年的目標是出口850萬公噸大米。
據《CNN》和《路透》早前報導，泰國農夫賈克漢（Tanyapong Jaikham）和團隊以彩色秧苗，種植出一隻緊緊抱著魚的貓咪。賈克漢說，「我們預計會有數以萬計的遊客前來欣賞稻田裡的藝術品。」
團隊表示，「繪畫」的過程需要依賴全球定位系統（GPS）來準確定位，再由工作人員根據草稿在各個位置插上不同顏色的秧苗。隨著時間的推移，秧苗也會逐漸變化成不同的顏色，一直到稻米收成，稻草將呈現一幅巨型貓畫。
另外，團隊也在周邊建造觀景台，讓遠道而來的遊客欣賞這幅獨特的藝術品。而這個設計的靈感來自於泰國諺語「水中有魚，田中有稻」，表達了泰國人對豐收和富足的美好願景。賈克漢說，希望通過這個創作，讓藝術和農業都能同時發展。
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