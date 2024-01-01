大陸多家電動車廠1日相繼公布2023年成績單。其中，2023年12月理想汽車交付新車50,353輛，年增137.1％，成功達成月交付5萬輛的目標。理想汽車2023年全年共交付37.6萬輛，年增182.2％。
華爾街見聞報導，理想董事長李想表示，2024年，理想將挑戰成為大陸市場豪華品牌銷售第一。
另外，極氪2023年12月交付量年增18.9％至13,476輛，再創歷史新高。2023年度累積交付量達11.87萬輛，年增65％。截至目前，極氪累計交付突破19萬輛。2024年1月1日，極氪全新車型：極氪007將正式開啟交付。
嵐圖汽車2023年12月交車10,017輛，年增479％。嵐圖汽車2023全年銷售50,552輛，年增160％。
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