啤酒巨頭百威（AB InBev）歷經相當痛苦的一年，去年4月跨性別網紅Dylan Mulvaney代言百威淡啤（Bud Light）遭到保守派的抵制，而後百威面對批評時的軟弱態度，更讓LGBTQ+族群相當不滿，陷入兩派夾殺的困境，百威淡啤不僅痛失穩居超過20年的全美銷售冠軍寶座，直到去年底銷量都無法止跌，狀況相當慘烈。
綜合外媒報導，百威原想透過Dylan Mulvaney的影響力宣告百威進入全新世代，但公司高層遭到保守派批評時，反而開始打太極，以模糊的說詞進行說明，此舉不但無法獲得保守派的理解，反而引起LGBTQ+族群的憤怒。
直到去年年底，淡啤的銷量仍在下滑，跟2022年的同期相比，每周銷量仍出現暴跌3成的危機。此事也引發百威內部人事大地震，除了行銷副總裁暫停職務，7月百威宣布裁員2%，約400人丟了工作，11月底首席行銷長也離開公司。
百威淡啤的影響力消退，遭到競爭對手蠶食鯨吞，甚至有悲觀的經銷商認為，百威淡啤可能會被永久淘汰，諮詢機構Bump Williams總裁兼執行長Bump Williams表示，「百威淡啤的長期虧損並不會令人感到意外，甚至可能會在2024年陷入更糟糕的狀況。」
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