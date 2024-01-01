以色列總理尼坦雅胡表明，不會在以哈衝突結束後辭去總理職務。
尼坦雅胡先後於1996年至1999年、2009年至2021年及2022年至今，3次擔任以色列總理，在任時間超過15年，是自1948年以色列建國以來，任期最長的總理。
近期的多項民意調查結果顯示，尼坦雅胡政府的支持率正直線下降，以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯新一輪衝突而被擱置的以色列政治深層分裂問題再次攤開。
尼坦雅胡於2023年12月30日晚，在一個電視新聞發布會上，被問及是否會在迦薩地帶戰爭結束後辭職時，尼坦雅胡回答說，他無意這麼做，並稱唯一想做的是消滅哈瑪斯。
尼坦雅胡所屬的利庫德集團（Likud Group）是於2022年底組建的執政聯盟，也是以色列有史以來最右翼、在宗教上最保守的聯盟。
一些分析人士認為，尼坦雅胡決心維護自己和執政聯盟的政治生命，因為他仍然得依靠極右派盟友來維持其政權。分析人士說，對尼坦雅胡而言，安撫這些盟友與向哈瑪斯發動報復性戰爭一樣重要。
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