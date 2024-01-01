2024跨年夜，中華電信動員近千位工程人員和30部以上行動車，行動上網總用戶數創新高，其中5G用戶約320萬戶，8成以上用戶透過中華電信最優質行動網路使用FB、LINE、IG等通訊軟體或直播方式，分享影音與照片和親友傳遞祝福，喜迎2024新年到來。

中華電信除提供包括臺北最HIGH新年城、閃耀新北1314淡水八里跨河煙火、桃園星際城跨年晚會、大新竹跨年公益演唱會、宜蘭跨年晚會、花蓮太平洋觀光節、台中水湳中央公園跨年夜、麗寶樂園跨年演唱會、五月天巡迴演唱會、星空閃耀南投跨年晚會、清境農場跨年晚會、劍湖山摩天輪跨年煙火秀、高雄夢時代跨年晚會、義大世界跨年煙火秀、全嘉藝起來跨年晚會、台南好YOUNG跨年晚會、屏東跨年演唱會及台東海濱公園跨年晚會等18處全台熱門跨年晚會現場行動通信服務，更讓參與阿里山日出映象跨年民眾利用中華電信優質4G／5G上網速率，與親友分享迎接2024第一道曙光，行動上網總量超過耶誕夜3倍。

其中最受矚目台北101跨年煙火行動上網量超過耶誕夜3倍以上、台中水湳中央公園／台南市府／高雄夢時代等跨年晚會行動上網量超過耶誕夜2倍以上。

中華電信表示，該公司擁有全台行動最大主流頻寬及5G最大連續頻寬，為備戰2024年跨年，積極佈建超過千台以上最新型高效能基地台，透過導入5G雙CA（3.5GHz＋2.1GHz）並搭配4G 網路，於2024跨年熱區及全台超過1,500個地點提供最高2.14Gbps網速。

中華電信更規劃進一步升級天線技術推升網路速率，2024下半年將是全台唯一可提供5G下載速率(（理論峰值）超過2.4Gbps的行動業者。