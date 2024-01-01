【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美軍直升機在紅海擊沉3艘武裝團體青年運動（Houthi）所屬的船隻後，並造成船上10幾個人下落不明，於美國時間12月31日表示，美國政府並不想在中東擴大衝突。

因不滿以色列砲轟巴勒斯坦的哈瑪斯組織，故葉門的青年運動開始在紅海搶奪商船，為求自保的船隻也改變以往航道，紛紛繞行南非的好望角。故美軍登高一呼，要全球其它國家一齊保護行經紅海的國際船舶安全。

這次武裝行動也是護航的美軍，第一次殺傷有伊朗在背後撐腰的青年運動成員。因避免節外生枝並造成衝突升級，美國國安委員會特別出面解釋，這是一種自我防衛的方式。

美國政府指出，不想在該區造成更大衝突，也沒要跟青年運動正面迎戰，最好是這個武裝團體不要再攻擊其它商船。前兩天，丹麥船商馬士基的貨輪在紅海遭到青年運動的4艘小艇使用飛彈攻擊，武裝份子甚至還想登船控制該貨輪。

直屬美國國防部的CENTCOM（中央司令部）指出，艾森豪航母以及格雷夫利號驅逐艦上的軍用直升機，在聽到馬士基船隻的求救信號後立即出動救援。同時，這是不到24小時的時間內，第2次發出被青年運動襲擊的求救信號。

美軍表示，自己的海軍直升機是出於自衛才會還擊，並擊沉青年運動派出的4艘小艇中的3艘，另艘則趁亂逃逸，美國軍方人員或裝備都沒有受傷或損害。

自10月7日巴勒斯坦的武裝組織哈瑪斯奇襲以色列以來，青年運動已對紅海的商船發動好幾10次攻擊。已向紅海部署軍艦的美國，上個月發起10國海上聯盟的繁榮守護者行動（OPG），希望能保護經過紅海船隻的安全。

雖然拜登總統下令，可以逕自打擊對襲擊駐伊拉克以及駐敘利亞美軍的其它代理伊朗武裝組織，不過，葉門的青年運動並未在內。白宮指出，會持續在這塊區域派遣軍隊保護自己所屬利益，且未來還會採取自衛行動，會認真看待這些威脅，並做出正確決定。