【時報-台北電】超營實業董事長楊仁鈞擅長推出銷售廠辦市場上的頂尖產品，主要是挾著他累計24年以來的功力，打造出不少指標的第三代頂級廠辦代表作，堆疊出強大的競爭力。

濃眉大眼、聲如洪鐘，臉上總是笑意迎人的楊仁鈞，向來幽默感十足，不過經營事業起來，卻是督軍甚嚴的老闆，每天一早8：45開早會討論國內外重大財經資訊，9點銷講，傍晚5：30同仁回饋會議，所有同仁無論如何都要到齊，追蹤客戶需求和方向。創辦24年以來，超營累積成交客戶逾2萬組，只要推出新案，每周可掌握1,000組以上客戶需求，20年資歷以上戰將級業務占多數，為業界罕見的全方位服務廠辦大軍。

楊仁鈞觀察企業老闆使用廠辦的趨勢指出，隨著台灣產業結構的改變，廠辦發展30多年以來也不斷再升級、轉型，現在廠辦已經進化到第三代，所謂第一代廠辦，是能用不能看，機能性、實用性到位，但建築外觀還停留在傳統工業廠房；第二代廠辦是能看不能用，外觀到位了、但軟硬體規畫不到位；第三代廠辦是既能看又高機能，擁有頂級辦公的外觀，五星級飯店的lobby、公設及共享空間，及強大機能的電梯和貨梯、卸貨區、樓板載重等。

楊仁鈞指出，超營更隨著不同城市、區位和地段而規畫出因地制宜的頂級廠辦，而非一招半式闖江湖，一個規格用到底。所以超營推出的廠辦案，都可以100％完銷，不但博得企業老闆的青睞和認同，買了之後未來增值空間也都能實現。

楊仁鈞表示，「有些客戶還告訴我，買了你房子之後，看到別人的房子就不習慣了！」雖然會碰到有些建商參觀完超營作品之後直接照抄，但終究「有形無體」、依樣畫葫蘆還是畫不像樣。(新聞來源 : 工商時報一蔡惠芳／台北報導)