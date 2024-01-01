從去年下半年開始，許多銀行都已宣布取消或限縮信用卡刷卡分期回饋，台北富邦銀行也宣布，從4月1日起，取消部分信用卡分期回饋，此事也代表，5大發卡銀行全都針對分期回饋的內容進行調整。

北富銀的公告內容指出，從4月1日起，多數信用卡特店消費分期不再提供回饋，除富邦Costco聯名卡之外，momo卡、台茂聯名卡、廣三SOGO聯名卡、采盟聯名卡、DHC聯名卡、麗嬰房聯名卡於店內分期付款交易仍有回饋，店外分期交易付款交易則無。

除此之外，北富銀發行的Open Possible聯名卡自2024年7月1日起於店內分期付款交易仍有回饋，店外分期交易付款交易則無。已經有15家銀行修改分期回饋現金或紅利的規定，其中12家民營銀行、3家公股銀行。

民營銀行包括北富銀、國泰世華、台新、中信、星展、永豐、新光、遠東商銀、上海商銀、玉山、凱基及滙豐，公股部分則是第一銀行、華南及兆豐。確切的權益內容仍依照官方公告為主，消費者需要多加留意。

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