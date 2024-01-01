根據市調機構Canalys最新報告，2023年全球配備L2＋ADAS（先進駕駛輔助系統）的輕型車銷售量達200萬輛，其中中國大陸市場占有率和滲透率均居全球第一。報告預估，2024年配備L2＋ADAS輕型車銷售將倍增至450萬輛，中國市場繼續保持領先，並帶動相關晶片廠和解決方案提供商巨大商機。

美國汽車工程師學會（SAE）將ADAS分級L0～L5，L0指汽車不具備輔助功能，而目前市場上的汽車自駕系統多為L1與L2，L2主要功能包括自動跟車、盲點偵測、防撞、自動緊急煞車和主動巡航定速等。L3則是進入自動駕駛階段的關鍵分水嶺。

新浪財經報導，Canalys報告指出，2023年第三季，全球配備L2＋ADAS的輕型車銷量為63萬輛，其中，中國、美國和德國配備L2＋ADAS的車輛銷量分別達到35萬輛、17萬輛和1.4萬輛，共占全球銷量85％，中國市場L2+滲透率連續三個季度全球第一，在第三季達到5.7％。

Canalys預計，2023年全球配備L2＋ADAS的輕型車銷量可望達200萬輛，滲透率達3.1％。2024年銷量估將倍增至450萬輛，滲透率增至5.5％，中國市場將保持全球領先地位。此外，中美德三國已布局L3級輔助駕駛系統。

報告指出，在中國積極發展自駕車的環境下，全球汽車製造商優先選擇中國進行ADAS功能測試和部署，期待加強與本土製造商的競爭力。例如，賓士全新E級車率先在中國配備由本地研發團隊開發的L2＋ADAS功能。本田也即將選擇中國作為其L2＋功能Sensing 360的首發市場。Canalys判斷，未來1～2年內，中國市場將處於高階輔助駕駛競爭重塑階段。

報告指出，中國ADAS生態的蓬勃發展，將惠及一級供應商（Tier 1）和晶片廠商。隨著汽車製造商越來越重視成本效益以及縮短產品從上市到交付的時間間隔，中國晶片廠商和解決方案提供商有機會迅速滿足本土需求，並在汽車製造商海外擴張的同時抓住全球市場機遇。