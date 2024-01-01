揮別2023、喜迎2024！據勞動部勞保局行事曆顯示，1月將有高達17筆錢入帳，包括勞保年金、職保年金、勞退月退休金等、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保相關給付等，其中勞保年金給付最多人請領，月領最多者竟一次可領52,035元。
在各項給付當中，以2022年底統計觀察，全台逾159.7萬退休勞工領取老年年金，平均月領18,294元，約半數勞工月領1至2萬元，月領4萬元以上的勞工，全台只有2,245人；去年有一位勞工月領金額是49,196元，因通膨調升5.77％後，勞保年金給付將隨CPI累計漲幅調高，增加到52,035元，突破5萬元大關。
1月19日將發放老農津貼，年滿65歲，曾加入過農保滿15年以上之農民，並符合老年農民福利津貼暫行條例第3條之規定者，可向所屬農會申請老農津貼。
國保生育給付天數最多，分別是1月11日、1月18日及1月25日，該項給付由本人請領，按生產當月之月投保金額，一次請領2個月，雙生以上按比例增給，平均每人領取39,344元。國保喪葬給付、遺屬年金則於30日同日入帳，其中，喪葬給付平均每人領取97,874元。
據國民年金法規定，各項年金給付經審查通過，會在次月底前發給，因此國保的各項年金給付入帳日是每個月的最後一個「工作日」，老年年金、身心障礙年金等預計於1月31日入帳，勞保年金給付則在前一天，也就是30日發放。
▲1月11日
國民年金保險生育給付
▲1月15日
國民年金保險喪葬給付
▲1月18日
國民年金保險生育給付
▲1月19日
老農津貼
農民月退休儲金
▲1月25日
國民年金保險老年基本保證年金
國民年金保險原住民給付
國民年金保險生育給付
▲1月30日
勞保年金給付
職保年金給付
勞退月退休金（首發案）
▲1月31日：
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金給付併計勞保年資
國民年金保險老年年金給付
國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
國民年金保險遺屬年金
國民年金保險喪葬給付
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