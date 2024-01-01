國泰和富邦兩產險已取得雙標籤認證，兩產險均表示，若向富邦產和國泰產險投保任何險種的民間企業和團體都可至環保署綠色採購申報平臺，保費的20％都可申報為綠色採購，讓保險除了轉嫁風險的功能之外，還能為環境永續盡一份心力。

國泰產險積極以保險本業回應氣候變遷與ESG，透過數位化服務及電子保單、條款QR Code等電子化作業，降低碳排放量，於2020年成為產險業界首家取得「碳標籤」後，隔年再取得環保署所發「減碳標籤」，是產險業第一家取得碳足跡雙標籤認證的產險公司。另外，富邦產險則在2022年4月正式取得環保署碳標籤及減碳標籤，也成為擁有碳足跡雙標的產險公司。

政府為鼓勵更多企業揭露其商品碳足跡，將符合減碳標籤產品或服務，納入綠色採購申報範疇，提供企業及團體滿足低碳商品的採購需求，帶動綠色消費風氣，希望藉企業影響力，全面落實於民間採購供應鏈。

國泰產指出，當企業及團體購買國泰產險保險時（如車險、火險、意外險、責任險等任一財產保險），總保險費20％即可進行綠色採購申報，讓保險除轉嫁風險的功能外，更可帶動企業低碳轉型。

以某一科技產業購買國泰產險商業火險為例，保險費為300萬元，即可提報60萬元（保費總額20％）綠色採購金額，並可將總成果揭露在永續報告書上，呈現實踐ESG成果。

國泰產呼籲，大眾消費時可優先選購具有減碳標籤的保險商品，達到環境保護效益，共同邁向淨零碳排，替地球環境保護盡一份責任。