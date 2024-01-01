金管會推動金融科技發展路徑圖（2.0），打造跨體系的「金融FIDO驗證轉接中心」。公股銀除積極導入金融FIDO身分核驗機制服務外，現在更積極與證券合作，希望強化銀行、證券的雙邊合作。
華南銀行目前已完成與華南永昌證券共同打造的「一鍵雙開」服務，讓客戶同時開立證券與銀行雙帳戶。
彰化銀行預計先與彰銀證券共同合作，運用金融FIDO技術，提供客戶於APP完成開立證券戶，亦運用該技術，提供銀行客戶金融往來資訊更新。
第一銀行則預計將金融FIDO應用於第一金證券APP，提供線上開戶的客戶可選擇以「金融FIDO身分識別」身分驗證，並同步於iLEO APP內綁定一銀帳戶作為證券交割戶，而系統也將同時回傳資料予第一金證券e鍵開戶APP，以接續後續開戶流程，此機制將免除客戶重複輸入個人資料，有效縮短開戶時間。另外，公股銀強化金融科技發展上，2024年預計有多個秘密武器。
一銀預計將有不同數位理財客群分眾行銷、加速推動預警模型建置等。華銀則是追蹤聯盟動態與跨體系的「金融FIDO驗證轉接中心」相關規範。彰銀規劃，將針對既有房貸戶及優質客戶，推出線上貸款，透過一站式服務供全線上貸款服務，包括線上多元身分驗證、專案快速鑑估、系統評分機制、線上成立契約及自動動撥機制。
一銀主管指出，2024年預計有兩項專案成果落地，一是在探索理財數位客群分群並研究顧客旅程，並將研究成果應用於第一理財網改版，同時針對不同數位理財客群分眾行銷。二是於AI警示帳戶預警模型專題，透過加入鷹眼識詐聯盟的經驗，結合鷹眼模型訓練過程，加速推動預警模型建置。
一銀規劃研究將生成式AI導入企業內部智能詢答系統，以快速及穩定的方式解決營業單位日常業務問題。另一方面，也將鎖定開放銀行規格，推動第三階段開放金融。
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