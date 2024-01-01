國際金價2024年因地緣政治風險持續，及多國陸續進行總統大選，同時美國聯準會何時降息未定，都帶來變因。臺銀認為，黃金2024年將獲避險資金青睞，但聯準會動向不確定因素，金價可能承壓且缺乏上行動能。
臺銀分析報告指出，2023年初因市場預期通膨降溫，減緩聯準會升息步伐，一度激勵金價上漲，但在聯準會官員陸續發表鷹派談話後，下探至每盎司1,800美元左右。3月矽谷銀行與瑞士信貸接連引爆銀行業危機，避險資金湧入，金價漲破2,000美元，卻又隨著擔憂消退而回落。
2023年第二季及第三季金價如同第一季般震盪，主要受聯準會是否持續升息的預期影響，一直到10月以哈衝突爆發，中東地緣政治風險急遽升高，吸引避險資金大量湧入金市，加上聯準會官員出現鴿派談話，金價再度衝破2,000美元；11月避險買盤雖然消退，但市場開始樂觀預期升息週期已結束，並將啟動降息，帶動金價上漲至2,035美元；12月以哈衝突升溫，金價一度漲至2,135.4美元、創歷史新高。
展望2024年，臺銀強調，市場對聯準會可能提前於2024年3月降息的推測，美元和美債殖利率走低，金價也相對受益，但預計將是較為動盪的一年，畢竟俄烏戰爭及以哈衝突等地域政治風險仍持續中，且台灣、美國、俄羅斯等先後進行總統大選，結果將牽動全球情勢，市場紛紛將目光投注於此，面對經濟與地緣政治風險的高度不確定，黃金將獲避險資金青睞，可望續有表現空間，未來一年偏向樂觀。
但美國通膨仍具高度黏著性，經濟表現較大部分國家強韌，導致聯準會可能延後降息時間，使美元及美債殖利率轉強，金價可能因此承壓而缺乏上行動能。
臺銀表示，其他正面因素如新興國家為脫鉤美元，2024年將持續購金，金價帶來一定支撐，國際黃金市場主要機構和銀行預測，有機會攀高至2,150美元、再創新高，也可能回落低至1,825美元。
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