金融業者鬆了一口氣，根據金管會擬定的2024年預算案，行政罰鍰預算2.75億元，睽違四年出現預算下降，且一口氣下降5,385萬元，並終結連續三年預算都在3億元以上，金融業者對開罰的壓力可望稍微減輕。

金管會每年編列的罰鍰預算，都受到金融業者極大關注，2024年預算書擬定全年對行政罰鍰預算為2.75億元，較2023年的3.29億元，罕見下滑許多，甚至低於3億元大關。

2024年金管會擬定的罰鍰預算大幅下降，與近兩年罰緩減少有關。2023年對金融三業（銀行、保險、證券期貨業、上市櫃公司等，總罰鍰2億5,405萬元，離全年預算目標達成率只有80％，連續兩年罰鍰皆未超過3億元。

金管會從2019年開始對金融業的罰鍰，多在3億元之上，2021年為3.34億元，罰鍰預算幾乎是每年增加，從2022年開始正式突破到3億元之上，尤其2023年罰鍰預算3.29億元、創史上新高，但2022年罰鍰低於3億元，加上2023年罰鍰也未達到3億元，導致2024年罰鍰預數罕見大幅下降到2.7億元。

金管會官員強調，每年均設有年度罰鍰預算目標，但行政機關必須依法行事，「不會為了罰而罰，每一筆罰鍰都是有所本」，金管會的裁罰重點在於導正業者的缺失行為，維護保戶權益及金融市場秩序，不在於罰鍰收入有無達到預算目標。

金管會日前並預告2024年金融檢查重點，其中對公司治理、防制詐騙、金融消費者權益保護、不動產授信風險管理、資通安全、虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）等六項將特別關注，在金檢時若被查出有重大缺失，將可能吃上大罰單。