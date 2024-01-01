金融三業挨罰件數與金額

根據金管會統計，2023年銀行、保險、證券期貨業（含投信顧、上市櫃公司）總罰鍰2億5,405萬元，與2022年相當，2023年以金控、銀行業罰鍰超過1.3億元最多，成為金融三業最大苦主。

就金管會三大業務局開罰金額來看，銀行局2023年開出有罰鍰的罰單共24張，罰鍰共1億3,090萬元，較2022年多增加4張罰單，金額增加2,177萬元或20％。

其中銀行、金控因金管會持續緊盯大股東干政，再重罰一家金控與旗下銀行，2023年8月10日對該家金控與銀行違反公司治理重罰3,000萬元，5月30日也對同一家銀行因行員涉及協助詐團開罰2,000萬元、7月27日同一家銀行銀行再因理專挪用客戶款項開罰1,000萬元，即2023年對單一家金控與銀行累積開罰6,000萬元；接近年底時，又有另一家銀行因理專挪用資金遭重罰1,200萬元。

保險局2023年僅開出27張有罰鍰的罰單，罰鍰共5,245萬元，較2022年的65件，件數砍半減少58％，金額大減2,525萬元或33％。保險局表示，2022年保險業在招攬面缺失較多，2023年明顯減少，較大罰單僅有8月10日對一家金控下壽險公司因違反公司治理開罰1,000萬元。

2023年證期局對證券、期貨、投信業開出45張罰單，罰鍰共2,756萬元，件數與金額較2022年些微增加，件數增加4件，金額增加346萬元或14％；對上市櫃公司開出178張罰單、4,314萬元。證期局指出，2023年較大的裁罰主要是券商，有兩家券商內控不佳被處份，上市櫃公司也有部分未依規定公告財報，因此罰鍰金額較高。

金管會2023年開出274張罰單、罰鍰2.5億元，與2022年相較，件數雖減少43件，但金額與2022年相當、只差57萬元，顯示因加重罰鍰力道，單張罰鍰比2022年高；2023年預算目標3.1億元，達成率約81％。