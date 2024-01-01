中國人民銀行最新公告，同意大陸金融集團螞蟻集團旗下支付寶（中國）網路技術有限公司變更為無實際控制人，意味完成創辦人馬雲放棄集團控制權的相關程序。市場期待螞蟻集團再重啟上市進程。

綜合陸媒報導，螞蟻集團發言人表示，有關調整不會影響業務日常運作，未來該集團各主要股東彼此獨立行使股份表決權，不再存在股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。

2020年，螞蟻集團在陸港兩地同步上市被官方喊卡之後，開始進入組織整改。螞蟻集團在2023年1月7日宣布「持續完善公司治理」，指出該集團繼續落實董事會中獨立董事過半。公告還稱，為提升公司治理的透明度和有效性，將進行大股東結構調整。

在本次股東架構調整前，馬雲與螞蟻集團高層井賢棟、胡曉明及蔣芳分別持有杭州雲鉑投資諮詢有限公司34％、22％、22％及22％股權。根據螞蟻集團公司章程及「一致行動協議」，馬雲能實際行使螞蟻集團股東權利相關事項的表決結果，並間接控制螞蟻集團53.46％股份，也就是說，馬雲是集團實際控制人。但調整後，將不再有實際控制人。

北京日報稍早引述浙江大學數位經濟與金融創新研究中心主任盤和林分析，本次調整後，螞蟻集團的股份表決權更加透明且分散，有助於優化公司治理結構，促進螞蟻集團的穩健發展。

盤和林指出，由於馬雲早已公開宣布退休，螞蟻集團的股權調整只是走一個程序。至於是否加速為螞蟻集團上市鋪路，盤和林表示，很多上市公司都存在無實際控制人的情況，認為此種經營方式無礙企業穩定運行，也能在企業內部形成相互制衡和相互監督，有利於企業長期穩定發展。