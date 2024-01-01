台股ETF上周「3王」出爐！成長王群益台灣精選高息（00919）：規模週增83.13億元最多；人氣王群益台灣精選高息（00919）：受益人數週增22883人位居第一；報酬王永豐台灣ESG（00888）：股價週漲3.28％拿下冠軍。上週10大受益人新增人氣王前5名分別為群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）。而元大台灣50（0050）則被外資買超最兇，週買超金額8,839,621元，總計買超65,372.95張。

以下為上週10大ETF人氣王一次看：

1、群益台灣精選高息（00919）：規模週增83.13億元，受益人週增22883人，股價週漲0.63％。

2、復華台灣科技優息（00929）：規模週增36.87億元，受益人週增6961人，股價週漲1.32％。

3、中信成長高股息（00934）：規模週增5.95億元，受益人週增3517人，股價週漲1.82％。

4、元大台灣高息低波（00713）：規模週增12.93億元，受益人週增3071人，股價週漲1.02％。

5、凱基優選高股息30（00915）：規模週增3.51億元，受益人週增1932人，股價週漲0.63％。

6、大華優利高填息30（00918）：規模週增1.76億元，受益人週增1148人，股價週漲0.41％。

7、台新永續高息中小（00936）：規模週增1.05億元，受益人週增1118人，股價週漲0.50％。

8、富邦臺灣中小（00733）：規模週增0.61億元，受益人週增952人，股價週漲1.86％。

9、群益台ESG低碳50（00923）：規模週增1.93億元，受益人週增682人，股價週漲2.30％。

10、野村臺灣新科技50（00935）：規模週增1.38億元，受益人週增599人，股價週漲2.38％。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧

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