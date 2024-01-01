上月（12月）台股加權指數上漲2.85％，備受存股族歡迎的台股ETF則是幾家歡樂幾家愁，總計台股ETF上月共有38檔漲幅勝過大盤，但也有12檔低於大盤。其中，前3名大華優利高填息30（00918）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）報酬率分別為6.69％、6.44％、6.25％，笑傲台股ETF。
上月（12月）台股ETF報酬率前10名，依序為大華優利高填息30（00918）6.69％、元大高股息（0056）6.44％、國泰永續高股息（00878）6.25％、中信成長高股息（00934）5.49％、中信關鍵半導體（00891）5.45％、群益台灣精選高息（00919）5.35％、富邦臺灣優質高息（00730）5.30％、復華富時高息低波（00731）5.26％、兆豐永續高息等權（00932）5.07％、富邦科技（0052）5.01％。
若拉長時間來看，去年全年台股ETF表現最佳前10名，報酬率依序為元大台灣50（0050）0.00％、元大中型100（0051）0.00％、富邦科技（0052）0.00％、元大電子（0053）0.00％、元大MSCI金融（0055）0.00％、元大高股息（0056）0.00％、富邦摩台（0057）0.00％、元大富櫃50（006201）0.00％、元大MSCI台灣（006203）0.00％、永豐臺灣加權（006204）0.00％。
至於存股族最關心的高股息ETF共有18檔，上月報酬率依序為大華優利高填息30（00918）6.69％、元大高股息（0056）6.44％、國泰永續高股息（00878）6.25％、中信成長高股息（00934）5.49％、群益台灣精選高息（00919）5.35％、富邦臺灣優質高息（00730）5.30％、復華富時高息低波（00731）5.26％、兆豐永續高息等權（00932）5.07％、凱基優選高股息30（00915）4.76％、復華台灣科技優息（00929）4.75％、永豐優息存股（00907）3.78％、台新永續高息中小（00936）3.65％、富邦特選高股息30（00900）3.59％、永豐ESG低碳高息（00930）3.51％、元大台灣高息低波（00713）3.36％、國泰股利精選30（00701）0.87％、元大US高息特別股（00771）0.43％、中信中國高股息（00882）-0.29％。
此外，高股息ETF去年全年的報酬率，依序為元大高股息（0056）0.00％、國泰股利精選30（00701）0.00％、元大台灣高息低波（00713）0.00％、富邦臺灣優質高息（00730）0.00％、復華富時高息低波（00731）0.00％、元大US高息特別股（00771）0.00％、國泰永續高股息（00878）0.00％、中信中國高股息（00882）0.00％、富邦特選高股息30（00900）0.00％、永豐優息存股（00907）0.00％、凱基優選高股息30（00915）0.00％、大華優利高填息30（00918）0.00％、群益台灣精選高息（00919）0.00％、復華台灣科技優息（00929）0.00％、永豐ESG低碳高息（00930）0.00％、兆豐永續高息等權（00932）0.00％、中信成長高股息（00934）0.00％、台新永續高息中小（00936）0.00％。
※以上報酬率以ETF淨值計算，台股ETF係指投資台股的「國內成分證券 ETF」。
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