新聞提要■麥當勞漢堡在激烈競爭下不如對手,為重新博得消費者歡心,將漢堡製程做大幅調整,以擺脫過去乾柴的口感,朝美味多汁改進。

精句選粹■McDonald’s decided it’s had enough with dry patties and squishy buns. For the past seven years, the chain that made its name on burgers has been on a quest to improve its signature offering.

麥當勞雖貴為全球連鎖速食龍頭,招牌商品漢堡人氣下滑,被其他對手狠甩在後頭,面對漢堡市場競爭日益激烈,麥當勞花七年時間將漢堡製作方式做了50多項調整,是數十年來最大變革。

改造明星商品大麥克

麥當勞明星商品大麥克(Big Mac)也在改造之列,包括將內餡雙層牛肉分成小批煎製,以求均勻受熱留住肉汁;開發更多獨門醬料;提升生菜、醃菜、起司等配料的新鮮度和口感:麵包換成奶油布里歐(buttery brioche);芝麻隨意撒在麵包上,看起來像自製。

Five Guys等高檔漢堡連鎖店加入戰局後,漢堡市場競爭更形白熱化。麥當勞大幅修改漢堡製程的目的,要擺脫長期以來漢堡肉餅乾柴和麵包軟趴趴的口感,好重新虜獲消費者的心。

據市場研究公司Technomic2023年稍早針對4.9萬名消費者的調查,麥當勞在全美連鎖漢堡品牌的人氣排名排第13,僅28%受訪者表示愛吃麥當勞漢堡。白城堡(White Castle)獲72%受訪者青睞高居榜首,漢堡王(Burger King)以52%支持率居次。

Technomic指出,標榜快速慢食(fast-casual)的高檔連鎖漢堡店,銷售成長速度已超車傳統對手。Smashburger、Five Guys、Shake Shack等市場新進者,主打漢堡客製化,推廣砸碎漢堡(smash-burger)技巧,即將圓餅狀的牛絞肉放在高溫煎板上壓平煎熟。

Technomic表示,2013年美國漢堡市場720億美元產值中,Smashburger等新型態競爭者占了24億美元,成長速度是一般連鎖漢堡店的10倍。

2015年麥當勞業務響起警鐘,一份內部消費者調查顯示,該家速食巨頭的核心顧客美國消費者反映,麥當勞的漢堡遜於溫蒂(Wendy's)、漢堡王等對手。

麥當勞全球菜單策略資深總監楊恩(Chris Young)指出,「我們可以快速安全製作漢堡,但嘗起來未必美味,我們希望在目前的水準上兼顧品質。」

麥當勞對漢堡大改造寄予厚望。麥當勞執行長坎普斯基(Chris Kempczinski)在10月投資人電話會議上表示,在澳洲實施「最佳漢堡」(Best Burger)策略後,麥當勞在當地的漢堡市占率創歷史新高,「大眾對麥當勞漢堡美味的認知持續增強。」

新版漢堡 2024擴及全美

新版漢堡先行在澳洲試水溫後,麥當勞2023年開始導入全美13,460家門市,從西岸門市起跑,2023年夏天,中西部門市也開賣,目標要在2024年初擴及全美。

2022年全美速食銷售額中,漢堡占了40%左右。市調機構Datassential指出,約68%美國人每月至少一次上速食店用餐。市調機構Euromonitor指出,美國每年的餐飲服務銷售額,漢堡市場估計貢獻1,360億美元。

新冠疫情期間,麥當勞業績爆量成長傲視同業,2022年麥當勞同店銷售額激增10.3%,打趴漢堡王的2.2%、溫蒂的3.9%,麥當勞該年全年獲利62億美元。

美國經濟在聯準會激進升息後面臨放緩威脅,加上速食市場競爭日益激烈,麥當勞竭力維持成長動能。