2023年美股大漲令不少專家看好2024年股市前景，但向來以逆向觀點聞名的美國經濟學家羅森伯格（David Rosenberg）再度看衰美股後市，預警美股將在1月走跌，甚至認為2024年美國經濟下滑更確定。

曾任美林證券北美首席經濟學家並在2005年成功預測美國房市泡沫的羅森伯格在最新報告中表示，2023年年末美股呈現一片耶誕狂歡行情，但2024年1月可能陷入狂歡後宿醉，屆時美股可能走跌。

羅森伯格表示：「近來美股超買情形日漸顯著，就連最隨興的股市觀察家都已察覺。以那斯達克為首的美股大盤指數近日遠超越50日線，且各項指標皆顯示投資人對牛市信心過度。」

2023年美國企業獲利大增激勵美股強力反彈，但羅森伯格表示近來企業不再調升獲利預期，甚至開始下修獲利預期。

另一方面，許多投資人為了節稅刻意等到2024年1月賣股，種種因素都透露美股可能在2024年1月走跌。

除了看衰股市前景之外，羅森伯格也預警美國經濟將在2024年下滑。他表示先前公布的非農就業人口、新屋開工率及消費者支出等經濟指標都在近日下修，可見美國商業環境正在惡化，而「美國經濟也比想像中更脆弱」。

羅森伯格表示，經濟從擴張期走向衰退期勢必經歷軟著陸，而美國經濟在1979、1989、2000、2007年都曾經歷軟著陸。他認為2023年美國政府推出的龐大振興措施相對壓迫2024年國內生產毛額（GDP）年增幅，導致2024年美國經濟軟著陸。