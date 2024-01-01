2023年以來大陸官方製造業PMI走勢

大陸國家統計局2023年12月31日最新公布，受部分基礎原材料行業生產淡季等因素影響，12月份製造業採購經理人指數（PMI）較上月回落0.4點至49。不僅遜於市場預估的49.5，連續三個月在榮枯線以下，更跌至年內次低，顯示第四季經濟持續偏弱。

界面新聞報導，統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，其他分類指數方面，新訂單指數為48.7，比上月下降0.7點。其中，紡織服裝服飾、化學原料及化學製品、非金屬礦物製品等行業新訂單指數均較低，市場需求不足。不過生產經營活動預期指數為55.9，比上月略微上升0.1點，連續六個月位於較高景氣區間，製造業企業對市場發展信心穩定。

東方金誠國際信用公司首席宏觀分析師王青表示，當前大陸國內消費需求偏弱，第四季增發國債下達節奏偏緩，拉動12月投資的效果有限，這都造成製造業PMI繼續走弱。

他表示，2023年製造業PMI與宏觀經濟走勢基本吻合，顯示在房地產行業持續低迷的背景下，經濟復甦過程曲折複雜。具體來看，第一季PMI持續保持在擴張區間；第二季隨著房地產下行、消費偏弱、出口下滑，PMI轉入收縮區間。

2023年第三季穩增長政策發力，製造業景氣度逐步上行，9月再度回到榮枯線之上。但第四季房銷量下滑加劇，房地產投資降幅擴大，影響整體消費、投資信心，加上內需持續不足，PMI再度回落至收縮區間。

經濟學人智庫高級分析師徐天辰分析，和前幾年相比，2023年製造業表現相對弱勢，體現大陸內外需求有所放緩，特別是貨物出口下滑顯著拖累製造業景氣。展望未來製造業走勢，徐天辰表示，工業企業利潤修復將提升企業擴產和技改方面的投資意願，城中村、保障房和平急兩用基礎設施建設等「三大工程」和水毀修復工程，預計2024年將額外拉動投資人民幣（下同）1.5～2兆元左右。此外，出口也將週期性回暖，從而對後續PMI走勢帶來一定支撐。

王青表示，製造業PMI連續三個月處於收縮區間，顯示2023年第四季經濟穩中偏弱，不利於2024年初「鞏固和增強經濟回升向好態勢」的目標，預估2024年穩增長政策可能提前推出。