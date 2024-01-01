全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX在2023年不斷刷新其多項火箭任務新高紀錄，光是成功完成獵鷹系列火箭發射任務次數共計96次，超過2022年的61次而再創該公司歷年來的年度發射新高紀錄。
在96次任務裡，91次是獵鷹9號運載火箭（Falcon 9）和5次為獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）。全年平均每四天就發射1次。
獵鷹系列火箭發射次數一再創年度新高同時，SpaceX在2023年成功發射獵鷹9號火箭次數，是該款火箭推出後的前10年發射總量逾9倍。
除了全年發射火箭次數創新高外，SpaceX已累計成功發射並著陸第250次軌道衛星火箭，並且讓同一具火箭成功著陸19次，繼續推升火箭重複使用次數紀錄。
另外，SpaceX在12月最後一周裡仍在為公司的發射任務史再添一筆新紀錄，就是兩次發射軌道火箭任務中間的相隔時間不到3個小時。
這是自1966年美國太空總署（NASA）的雙子座11號任務以來，佛羅里達州火箭發射相隔時間最短的一次。
其實SpaceX在2023年的發射火箭次數不只96次，因為當中並未包括新一代巨型火箭「星際飛船」（Starship）的2次試射。這些試射並未攜帶商業負載進入太空軌道。
SpaceX獵鷹系列火箭副總裁愛德華茲（Jon Edwards）在社交平台發文表示，幾年前馬斯克提出「每年發射100次目標」做為實驗構想，但他們卻很興奮地預見在2024年就能達成這目標。
SpaceX表示公司目標是2024年完成144次獵鷹系列火箭發射任務，以繼續為公司的「星鏈」（Starlink）系統配置更多衛星。星鏈是透過數量龐大的衛星網絡向全球任何角落提供上網服務，是讓SpaceX估值達1,800億美元的重要資產。
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