那斯達克指數2023年走勢

美國科技股歷經2022年低潮後，2023年隨著美國升息循環步入尾聲及AI市場起飛，科技股飆漲推動那斯達克指數在2023年上漲43％，是近20年來第三大年線漲幅。專家也看好2024年美股後市，預期標普500指數上看5,200點。

回顧2003年美國科技業走出網路泡沫危機，激勵那斯達克指數在當年上漲50％，創下該指數史上第三大年線漲幅，此後該指數先後在2009年及2020年締造驚人漲幅，2023年年線漲幅43％成為2003年以來第三大年線漲幅。

回顧2023年美國通膨趨於穩定、聯準會升息循環步入尾聲，再加上各家科技公司力行成本節約維護獲利，皆使投資人重返風險市場。

Capital Wealth Planning創辦人辛普森（Kevin Simpson）表示：「聯準會停止升息後，華爾街終於可以適當評估上市公司股價。」

除了大環境前景好轉之外，ChatGPT加速AI市場起飛也激勵科技股飆漲，其中頭號受惠者無疑是AI晶片大廠輝達，公司股價在2023年飆漲239％。

臉書母公司Meta執行長祖克伯在2023年初高調宣布2023年是「效率年」後，推動大規模成本節約政策促成獲利成長，也激勵股價在2023年暴漲200％。亞馬遜及微軟股價也分別在2023年上漲81％及58％。

投資顧問公司Fundstrat全球顧問李湯姆（Tom Lee）看好2024年美股表現強勁，但預警第一季市場可能向下修正，主要漲勢將集中在下半年。

李湯姆表示，標普500指數可望在2024年1月創下歷史新高，但隨後在2月或3月向下修正5％左右，到下半年強力反彈，最終在年底前可望衝上5,200點。

他表示，2024年初標普500指數先漲後跌的原因有四，其一是市場對聯準會降息預期過高。眼前市場預期2024年聯準會一共降息6次，但聯準會恐怕只會降息3次。第二原因是2024年AI技術可能因不當應用而打擊科技股。第三原因是美股整體在2023年大漲後開始修正，第四則是美國歷屆選舉年股市通常在2月或3月走跌。