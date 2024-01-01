美國科技股歷經2022年低潮後，2023年隨著美國升息循環步入尾聲及AI市場起飛，科技股飆漲推動那斯達克指數在2023年上漲43％，是近20年來第三大年線漲幅。專家也看好2024年美股後市，預期標普500指數上看5,200點。
回顧2003年美國科技業走出網路泡沫危機，激勵那斯達克指數在當年上漲50％，創下該指數史上第三大年線漲幅，此後該指數先後在2009年及2020年締造驚人漲幅，2023年年線漲幅43％成為2003年以來第三大年線漲幅。
回顧2023年美國通膨趨於穩定、聯準會升息循環步入尾聲，再加上各家科技公司力行成本節約維護獲利，皆使投資人重返風險市場。
Capital Wealth Planning創辦人辛普森（Kevin Simpson）表示：「聯準會停止升息後，華爾街終於可以適當評估上市公司股價。」
除了大環境前景好轉之外，ChatGPT加速AI市場起飛也激勵科技股飆漲，其中頭號受惠者無疑是AI晶片大廠輝達，公司股價在2023年飆漲239％。
臉書母公司Meta執行長祖克伯在2023年初高調宣布2023年是「效率年」後，推動大規模成本節約政策促成獲利成長，也激勵股價在2023年暴漲200％。亞馬遜及微軟股價也分別在2023年上漲81％及58％。
投資顧問公司Fundstrat全球顧問李湯姆（Tom Lee）看好2024年美股表現強勁，但預警第一季市場可能向下修正，主要漲勢將集中在下半年。
李湯姆表示，標普500指數可望在2024年1月創下歷史新高，但隨後在2月或3月向下修正5％左右，到下半年強力反彈，最終在年底前可望衝上5,200點。
他表示，2024年初標普500指數先漲後跌的原因有四，其一是市場對聯準會降息預期過高。眼前市場預期2024年聯準會一共降息6次，但聯準會恐怕只會降息3次。第二原因是2024年AI技術可能因不當應用而打擊科技股。第三原因是美股整體在2023年大漲後開始修正，第四則是美國歷屆選舉年股市通常在2月或3月走跌。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：