為提升金融業因應氣候變遷及ESG相關風險能力，金管會頒布綠色金融行動方案3.0，並與金研院、保發中心及證基會攜手推動「第一屆永續金融評鑑」，以多項國際永續標準，以及國內金融業永續發展進程為基準，搭配現行公司治理評鑑指標項目，具備兼容國內外永續金融發展趨勢之評鑑機制；首屆結果日前公布，富邦人壽榮列保險業前20％，顯示在環境、社會、治理等關鍵指標，均積極以具體行動回應，並與國際接軌之推動成果，獲得主管機關肯定。
富邦人壽總經理陳世岳表示，身為台灣金控獲利王富邦金控引擎之一，社會永續的使命責無旁貸，不斷發揮綠色金融影響力，引領台灣Run For GreenTM，全方位致力於氣候風險管理、淨零轉型、減碳節能、普惠金融、人權人力發展及資訊安全與透明等多項ESG議題，透過永續金融評鑑指標，全面審視公司相關作為，持續強化企業韌性。
經濟策略能快速改善環境問題，尤以資本力量更能發揮直接影響，富邦人壽接軌世界級的永續標準，從金融與非金融層面著手，持續精進ESG作為，包括推出全程無紙化行動投保、推廣電子保單等，攜手價值鏈夥伴共促永續轉型；去（2023）年更於董事會轄下增設「永續發展委員會」，提高決策層級，由上而下持續推動永續政策，也將董事會績效評核指標連結ESG，展現對永續議題之重視。
在非金融層面上，富邦人壽將員工視為永續發展的種籽部隊，提供具競爭優勢的薪資福利、舉辦多元員工友善健康活動，打造人才留任的幸福職場，同時也不斷提供社會關懷的支持，積極推動河川保育、倡議運動平權、關注偏鄉就醫問題等，多元友善服務與行動，也獲得金管會「公平待客原則評核」肯定排名前25％。
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