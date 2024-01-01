檢視2023年投信發行的各類債券基金表現，受惠市場對2024年美國聯準會啟動降息預期高升，投資等級債相關類別的基金績效表現相對突出，不論區域分別都有3％～5％不等的報酬率，唯有亞洲高收益債和中國高收益債兩類基金出現負報酬。

群益投信表示，全球經濟增長雖放緩，但表現仍較預期中具有韌性，現階段來看，全球投資等級債及非投資等級債信用利差仍高於10年均值，債券指數評價面仍具均值回歸的上漲空間，而投資級債因資產品質較佳，在市場避險需求猶存下，料仍持續吸引訴求穩健配置的資金進駐，值得一提的是，具投資級信評的金融次順位債因收益水準較一般投資級債高，但波動度又更低，加上金融業獲利表現穩健，各國央行也強力支持金融業流動性，近期市場的動盪反而造就下一波的獲利機會，建議可適度配置。

2024年債市展望，野村投信投資策略部副總張繼文表示，Fed委員的言論表明，即使是最保守傳統的鷹派人士也認為利率的限制性足以降低通膨，預計2024年降息的具體實施將導致歐美公債殖利率下降，固定收益資產的正面環境將因貨幣市場基金的巨額資金逆轉回流而得到加強。

根據過去20年經驗，升息到頂後殖利率難再破前高，且往往在降息前就開始趨勢性走低，殖利率到頂後一年，美國投資級公司債有望展開上漲行情，目前利率水準正處於高原期，且至少延續到2024年，預期投資等級債收益率或將來到相對甜蜜點。依據歷史經驗，當升息達頂峰後，高評級債價格中長期也有亮眼表現。