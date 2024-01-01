2023年台股主動式基金交出漂亮的成績單！根據統計，2023年各類投信台股基金績效包辦所有股票型基金前段班，其中以台股科技型基金平均逾6成的報酬率表現最佳；以單檔基金來看，漲幅表現前10名的台股基金，主要來自日盛、路博邁及野村與瀚亞等投信，從個別基金績效來看，最差至少都有83％以上的漲幅，表現最好的甚至達到103.11％。
展望2024年，投信法人對今年台股多頭仍深具信心，預期台股基金仍有表現空間。群益長安基金經理人王耀龍表示，聯準會釋出升息循環即將結束的訊息，市場預期明年聯準會可能開始降息，全年降息達3碼，美債殖利率下滑有利股市表現，台股自2023年11月初短暫跌破16,000點之後，反彈至17,500點，整體氣氛轉向樂觀，預期台股仍有機會挑戰18,000點。
安聯投信台股團隊表示，2023年上半年台股在AI主題帶動下表現強勢；但第三季受到利率政策滯後效應、市場對景氣前景擔憂、評價面與資金面等雜音影響，出現回檔；不過隨著市場回溫、庫存調整結束，美國相關數據、市場對利率政策與降息預期樂觀程度，第四季台股動能回溫，也迎來了亮麗的封關行情。
根據證交所統計，2023年11月外資累積買超近2,400億元、12月買超累積逾1,800億元，成為近期推升台股的動力之一。安聯投信分析，過去一年全球市場籠罩在升息壓力中，但11月情況說明情勢轉向，升息壓力消除，在利率有望維持高檔及在聯準會政策下一步轉折明朗前，市場有望在觀望中持續推進，加上短單效應續發酵，有利延續元月效應。
產業方面，投信法人表示，晶片大廠英特爾正式發表新晶片Intel Core Ultra處理器，主打AI PC與AI伺服器效能，宏碁、華碩、微星、技嘉都推出新品搶市，AI PC有機會帶動新一波風潮。AI伺服器族群近期已開始有好消息，第一季可能鬆綁中國禁令，AI伺服器亦將有機會重回主流，此外，目前很多族群評價已高，相對低基期的族群有機會補漲。目前看好AI PC、網通、AI伺服器、矽智財、IC設計、電動車、車用零組件、記憶體、矽晶圓、被動元件等相關類股。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：