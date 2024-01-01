投信發行國內外各類型股票基金平均績效

2023年台股主動式基金交出漂亮的成績單！根據統計，2023年各類投信台股基金績效包辦所有股票型基金前段班，其中以台股科技型基金平均逾6成的報酬率表現最佳；以單檔基金來看，漲幅表現前10名的台股基金，主要來自日盛、路博邁及野村與瀚亞等投信，從個別基金績效來看，最差至少都有83％以上的漲幅，表現最好的甚至達到103.11％。

展望2024年，投信法人對今年台股多頭仍深具信心，預期台股基金仍有表現空間。群益長安基金經理人王耀龍表示，聯準會釋出升息循環即將結束的訊息，市場預期明年聯準會可能開始降息，全年降息達3碼，美債殖利率下滑有利股市表現，台股自2023年11月初短暫跌破16,000點之後，反彈至17,500點，整體氣氛轉向樂觀，預期台股仍有機會挑戰18,000點。

安聯投信台股團隊表示，2023年上半年台股在AI主題帶動下表現強勢；但第三季受到利率政策滯後效應、市場對景氣前景擔憂、評價面與資金面等雜音影響，出現回檔；不過隨著市場回溫、庫存調整結束，美國相關數據、市場對利率政策與降息預期樂觀程度，第四季台股動能回溫，也迎來了亮麗的封關行情。

根據證交所統計，2023年11月外資累積買超近2,400億元、12月買超累積逾1,800億元，成為近期推升台股的動力之一。安聯投信分析，過去一年全球市場籠罩在升息壓力中，但11月情況說明情勢轉向，升息壓力消除，在利率有望維持高檔及在聯準會政策下一步轉折明朗前，市場有望在觀望中持續推進，加上短單效應續發酵，有利延續元月效應。

產業方面，投信法人表示，晶片大廠英特爾正式發表新晶片Intel Core Ultra處理器，主打AI PC與AI伺服器效能，宏碁、華碩、微星、技嘉都推出新品搶市，AI PC有機會帶動新一波風潮。AI伺服器族群近期已開始有好消息，第一季可能鬆綁中國禁令，AI伺服器亦將有機會重回主流，此外，目前很多族群評價已高，相對低基期的族群有機會補漲。目前看好AI PC、網通、AI伺服器、矽智財、IC設計、電動車、車用零組件、記憶體、矽晶圓、被動元件等相關類股。