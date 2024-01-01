行動娛樂發展方向

新聞提要■在大陸經濟疲乏的背景下，愈來愈多企業探索副業，行動端的娛樂最新趨勢也漸漸浮出水面。

智慧型手機普及已逾十年時間，雖然近年在手機消費數據低迷等背景下，市場對於智慧汽車、VR（虛擬實境）設備、腦機連結等下一代數位載體、科技趨勢不乏幻想，但在當下以及可以預見的未來很長一段時間，智慧手機料仍是大家最緊密的生活工具。

智慧手機娛樂變革

另一方面，在汰換迭代速度驚人的科技時代，智慧手機已非創新產品，某種程度上屬於在特定範圍內，持續自我更新探索新方向的品項。在此範疇下，原本屬於智慧手機重要應用一環的娛樂面向也開始有相當程度的轉變。

從智慧手機成熟初期的市場評價，來看行動端最直接影響生活的應用，當時資本市場指標「FANG」，反映可以透過手機隨時隨地搜尋、購物、看劇、社交遊戲可能是手機之於人最重要的應用。中國相似地有「BAT」，同樣有個電商、一個社交遊戲，而規模不及「AT」的百度，也憑藉旗下愛奇藝博得不少鎂光燈。

打破時空隨時使用是智慧手機娛樂1.0的重點要素，帶動串流類型平台崛起。但隨後行動娛樂再進化2.0，輕量化、碎片化、AI個性化推薦是轉變的主要方向，串流平台很快打破自製影集標準13集的規則與時長，大幅推出內容更短更緊湊的節目，且期間像是網購或資訊平台的推薦功能、或是短影音開始流行都密切相關。

如今，行動娛樂頗有邁向3.0的發展態勢，大陸當前許多企業的非主業項目經營得有聲有色，碰巧讓市場看到這種趨勢的蛛絲馬跡。

知名品牌玩起遊戲

旗下有「蒂花之秀」、「美王」等知名洗髮精品牌的上市公司名臣健康，在2020年開始透過收購涉入遊戲產業。2023年憑「豌豆大作戰」和「幾何王國」兩款遊戲的火爆，名臣健康上半年遊戲業務收入首超快消品成最大業務，且遊戲收入占比直奔總額的73％。

主打人品質感中階定價連鎖酒店亞朵，2023年在紅海市場找到新的增長點，其透過直播帶貨將一款記憶枕賣成網路爆款，其寢具GMV更達到全集團第三季營收的25％。說到直播帶貨更不可不提因監管淪陷的補教行業，直播帶貨直接挽救行業，成新東方、高途等機構最主要業務之一。

當下大陸最流行的娛樂趨勢則是「微短劇」，當前淘寶、京東、拼多多等電商平台的應用裡，除了短影音外，愈來愈多微短劇內容出現。有大陸自媒體評價，2023年能讓網路巨頭們全部總動員投入的，除了大模型，就只有微短劇。

直播也得靠微短劇

黏著小遊戲、直播帶貨、微短劇等趨勢或許代表著行動端的娛樂3.0趨勢，其中好幾項已經在股市裡展現巨大影響力，「微短劇＋小遊戲」一度成為陸股2023年下旬的難得亮點。一個直播帶貨主播的動態，更直接使美股上市的新東方和高途兩家機構股價上沖下洗。

與2.0的娛樂相比，3.0除有部分更輕量化的概念，還多了引導因素，符合科技時代裡用戶的惰性。

與其自己思考缺少什麼要買、被演算法推薦該買什麼，不如跟隨一個看順眼的人推薦講解來網購下單更省力。與其花幾好小時看長劇、或在短影音平台上看五花八門的自製內容，不如找個真有製作品質、還融合遊戲電商娛樂的微短劇來看。要打發時間時，自然是從通訊軟體電商平台上打開個微動腦小遊戲，破關時還有滿滿成就感。

值得注意的是，隨未來AI應用商用成熟，上述娛樂3.0的產業鏈有望更加蓬勃迅速，也讓未來的相關商機值得關注。