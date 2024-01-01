美國聯準會（Fed）自去（2023）年7月將利率升至22年高點以來，已連三度按兵不動，點陣圖顯示，委員會成員預期今（2024）年至少降息三次，有助資金轉進新興市場，台股元月行情可期。
外資偏多操作，在去年11月、12月積極回補台股部位，光這兩個月份買超就高達4,201億元，投資機構點名晶圓代工、IC設計、電腦品牌廠、面板等4大族群近期可望有表現。
包括台積電（2330）、聯電（2303）、奇鋐（3017）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（2382）、聯發科（2454）、愛普*（6531）、友達（2409）、群創（3481）、技嘉（2376）、智邦（2345）、嘉澤（3533）、華通（2313）、華碩（2357）、宏碁（2353）、華邦電（2344）等。
法人認為，元月要關注的政經重大事件，國際上有美國FOMC對通膨及降息態度，還有CES展，國內則是總統大選情勢，對於多空各有解讀，易引發短線籌碼鬆動，中短線操作應居高思危。
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