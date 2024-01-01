財經媒體The Information引述消息報導，受惠於ChatGPT產品強勁成長，開發商OpenAI最近的年度經常性收入（ARR）從2023年10月中的13億美元增加至如今的16億美元，兩個月來的增幅高達20％。

此數據意味著，OpenAI透過銷售ChatGPT訂閱收費，以及讓軟體開發人員透過「應用程序介面」（API）訪問其模型，每月經常性收入（MRR）至少超過1.3億美元。

OpenAI高層主管樂觀預期，該公司年度經常性收入2024年底可望觸及50億美元，部分人的預估數據甚至更高。這代表OpenAI 2024年ARR成長率將超過200％。

至於OpenAI競爭對手Anthropic目前MRR約1,700萬美元，預估2024年底ARR將超過8.5億美元。

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