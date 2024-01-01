美國白宮經濟顧問委員會主席伯恩斯坦（Jared Bernstein）近日表示，年終購物季消費者支出增加、過去九個月以來實際薪資成長，以及消費者信心攀升，預示2024年經濟將有一個好的開始。
伯恩斯坦2023年12月31日接受媒體訪問時表示，若美國總統拜登2024年11月選舉能贏得連任，他將繼續致力於降低美國人的成本負擔。
伯恩斯坦表示：「如果你真正觀察經濟趨勢，我認為你將看到一些真正的動能，讓我們在新的一年能有一個好的開始。」
美國經濟諮商理事會（Conference Board）先前公布數據顯示，2023年12月消費者信心指數升至五個月高點。密西根大學同月消費者信心指數增幅近14％，創30多年以來最大漲幅。
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