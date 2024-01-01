華為靠著Mate 60 Pro系列手機重返5G智慧型手機市場，引起高度關注。除此之外，華為與中芯還想將野心擴大至AI晶片上，企圖追擊龍頭老大輝達的地位，但目前良率表現依然有待努力，傳出僅有20%左右的水準。
金融時報引述知情人士說法指出，華為恢復AI晶片Ascent系列的研究與生產，但受到美國制裁的嚴重衝擊，Ascent系列的良率僅20%，代表生產100顆有80顆無法達到合格標準。
即使如此，科技巨頭騰訊、百度與美團已經採購華為Ascend 910b晶片，並進行小規模試驗，詳細結果有待進一步觀察。即使良率不佳，華為仍將今年Ascend 910b的生產目標，訂在2023年的1倍超過20萬顆。
由於美國實施強力制裁，大陸晶片業無法取得最先進的晶片生產設備，生產先進晶片的成本也會跟著提高，就連Mate 60 Pro系列採用的麒麟9000S都只能使用艾司摩爾（ASML）的深紫外光機台DUV進行生產。
額外的工序將導致較低的良率與較高的成本，相當考驗華為與中芯的實力，梁孟松能否帶領中芯再次突破，成為關注焦點。專家也提到，大陸政府將給予鉅額的補貼緩解研發上遇到的壓力，2022年華為收到的經費是前一年的2倍，中芯過去3年拿到的補助也高達68.8億人民幣。
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