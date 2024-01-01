法人買盤聚焦聚高殖利率股，小資族也偏好4％以上的的高息股，有些甚至上看10％以上，入手配息豐厚的個股雖可得相對高的股息收入，但若存錯股票，也有可能賺了股息，卻賠了價差。

選股不能光挑現金殖利率高的個股，是否每年穩定配息也是重要指標，表示基本面相當穩健，若想要長期持有並享受穩定的配息，至少5年、10年都有連續配息，至於現金殖利率則是要看個人鎖定的區間。

存股達人以4項篩選條件，包括連10年穩定配發股利、近10年殖利率不低於4％、近10年盈餘配發率大於50％、近10年淨利率為正，精選10檔個股做為長期穩定配息標的。

包括卜蜂（1215）、櫻花（9911）、大聯大（3702）、崇越（5434）、超豐（2441）、矽格（6257）、廣達（2382）、仁寶（2324）、敦陽科（2480）、零壹（3029）等都列入存股口袋名單。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。