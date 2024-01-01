小編今（1日）精選5件不可不知的國內外財經大事。新年快樂，迎接2024到來，明天將是台股今年首個交易日，外資動向備受關注，專家建議把握「低接不追高」原則，且低基期轉機股有望受到外資青睞，發動補漲行情。

【1】16檔外資撿便宜 迎補漲

強勢美元時代告一段落，外資2023年對台股轉賣為買，隨美聯準會降息預期升溫，專家看好，外資2024年仍有望持續偏多，近期進場卡位的低基期轉機股，包括陽明、永豐金、彰銀、裕民等，元月有望發動補漲攻勢。

【2】行庫：2024房市終結連二降

2023年房屋買賣移轉在新青安房貸帶動下，出現甩尾態勢，雖仍是連二年衰退，但預估全年約30.6萬棟、年減5％以內，公股銀行展望2024年，因通膨趨緩、各國啟動降息及總統大選後，房市將漸入佳境，將有機會終止連二年衰退，全年挑戰2022年的31.8萬棟，甚至2020年的32.6萬棟。

【3】產業界新年投資 首選台灣

台經、中經兩智庫的廠商調查顯示，2024年製造業最理想的三大投資地點：台灣、東南亞、中國大陸，就新增產能或營運設備新據點，排名前三位亦是台灣、東協、中國。據兩院研究員分析，廠商投資台灣是基於供應鏈升級需求，東協地區則因當地電子業正茁壯，加以台灣製品不利於和RCEP關稅上的競爭，中國更有ECFA取消項目持續增加，業者需要及早布局境內市場，自我彌補政府在對外關稅談判上的弱勢。

【4】金融業 去年挨罰逾2.5億

根據金管會統計，2023年銀行、保險、證券期貨業（含投信顧、上市櫃公司）總罰鍰2億5,405萬元，與2022年相當，2023年以金控、銀行業罰鍰超過1.3億元最多，成為金融三業最大苦主。

【5】電動車維修費嚇死人

儘管電動車能夠省下油費且保養相對簡單，但一旦遭遇碰撞事故時，維修經費可是十分昂貴、修復時間也比燃油車久，遠超乎美國許多電動車主的預期。