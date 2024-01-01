「台灣真的有準備好要進入世界的區域經濟組織了嗎？」多位企業大老無奈向CTWANT記者訴苦，政府總是說有跟企業界討論，但問起來發現大家對於政府的進度一無所知，業界也無法進行準備。

台灣以國際貿易為主業，出口占GDP超過65%，加入區域經濟組織，以及與其他國家簽訂FTA（自由貿易協定）就能取得關稅優惠，以2010年的數字來看，台灣對中國大陸與香港出口額為1148億美元，占台灣對外出口的41.8%，加上大陸13億人口的勞動力與消費市場，當年馬政府簽訂ECFA，就是想先出口到大陸、加工製造後，利用大陸的「朋友圈零關稅」出口到其他國家，然而2014年太陽花運動後，兩岸停止協商，迄今全球巨型FTA如火如荼展開，台灣都被拒於門外。

尤其9大工商團體在2023年11月底邀請三黨總統候選人面對面座談後，12月15日大陸官方宣布台灣對大陸出口採取貿易壁壘，並在21日片面中止ECFA的12項石化產品關稅優惠；事發後，府院口徑一致說「這是中國介入選舉的表現」，網路名嘴也推波助瀾，明示、暗示大陸市場和傳統產業不重要等，讓各大工商團體傻眼及跳腳。

CTWANT記者整理，三組總統候選人對加入區域經濟組織陷入膠著的議題，政見方向大相逕庭，民進黨總統參選人賴清德表示，中國把路堵住，我們就走另外一條路，也就是CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）；民眾黨總統參選人柯文哲反而認為CPTPP入會標準太高太難，應該跟中國談判、選擇加入RCEP（區域全面經濟夥伴協定）；國民黨總統參選人侯友宜則說，當選第一天就重啟兩岸對話，「做臺商強力的後盾」，CPTPP和RCEP這兩個都要盡快參加。

當前國際產業鏈碎片化，各國拉幫結派，簽訂FTA享受關稅減免，而台灣仍是「貿易孤兒」。「『止戈化談』，就是我們與老百姓一切的期望，」全國工業總會理事長苗豐強在三場總統候選人座談會的第一場，就開宗明義表示，兩岸關係需要和緩，才有機會向其他國家簽署FTA。

兩岸會不會打仗，成了外資投資前的疑問。（圖／新華社）

「我走到哪裡，大家都問我同樣的問題，就是兩岸會打仗嗎？」全國商業總會理事長許舒博說，就連外國朋友想投資台灣，也面臨這個問題，問他臺灣到底是不是一個安全穩定的地方。

工商協進會理事長吳東亮表示，中國大陸是臺灣最大的貿易夥伴，兩岸經貿密不可分，維持兩岸穩定發展，對於臺灣經濟發展至關重要，對於任何政黨的候選人都是不能迴避的重要議題，也應協助產業面對全球供應鏈重組，對外積極洽簽經貿協定。

對此，侯友宜說，當選第一天就會重新啟動兩岸交流對話機制，最快啟動的就是大陸觀光客、大陸學生來台，增加兩岸直航航站，「不希望來的是戰機，而是客機、商機。」並在4年內完成進入CPTPP目標，RCEP也是盡快啟動，跟工商業界探討相關議題。

賴清德則表示，兩岸應該藉由對話取代對抗，但「比較可惜的是，今天因為中國設定了很多前提，才造成兩岸關係沒有辦法持續。」他說，中國把路堵住了，此路不通，我們走另外一條，而且能走得更成功。」並表示CPTPP的相關措施已經準備好了。

民眾黨主席柯文哲認為，兩岸關係其實是太平洋的兩岸，也就是中國與美國。（圖／黃耀徵攝）

柯文哲則說，兩岸關係其實是太平洋的兩岸，也就是中國與美國對抗架構下的台灣問題，所以他會保持「緊張但不是太緊張」的平衡點，中國想聽什麼話就講給他聽，該合作就合作、該競爭就競爭；比較特別的是，他把重心放在選擇加入RCEP，所以他當選後的第一件事是組聯合政府，第二就是跟中國大陸溝通。

近年全球供應鏈重組下，台灣如何突圍加入區域經濟組織，已是迫在眉睫。

「我們已經全球布局，可以就近調度，但其他的中小企業會很慘。」一位傳產企業大老與CTWANT記者私下聊天時，語重心長地說，「你知道中南部已經有很多小廠關門了嘛，很多都是我們的老客戶，看了真的很心酸。」

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