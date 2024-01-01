第16屆總統大選2024年1月13日進入倒數，CTWANT記者採訪及整理近來企業大老們對三組總統候選人的對話及期望，總結產業界五大憂慮：缺工、兩岸關係、能源政策、國際經貿及減碳政策。值得注意的是，這五大憂慮串起來，竟指向一大核心隱憂：「政府過度『偏心半導體』」，尤其日前政府對ECFA事件的反應，讓傳產及中小企業感受到「遭放生」的寒心。
台灣9大工商團體在2023年11月27日、29日、30日舉辦的「2023台灣經濟發展論壇—與國家未來領導人對談」活動，邀請總統候選人針對未來經濟發展議題與工商界對話，由國民黨總統候選人侯友宜打頭陣，再來是民眾黨黨主席柯文哲，現任副總統、民進黨候選人賴清德壓軸。
每場對談中提及產業議題時，各工商團體均直接點名「護國神山 」很重要，但要怎麼平衡其他產業是個大問題，特別是占台灣98%、超過150萬家、提供全台920萬個工作機會的中小企業。這是傳產老闆們首度將昔日的私下抱怨「政府偏心半導體」，直接搬上檯面，認為半導體業在台灣享盡政策優惠，用掉大量的人才、水資源和電力，排擠到其他產業的權益。
亞洲開發銀行（ADB）前總裁中尾武彥，12月20日首次在台公開演講，也直接提到「台灣產業政策過度集中半導體『是個隱憂』」，少子化的產業缺工，專業技術人才高薪，拉大與其他產業的貧富差距，美中貿易戰的選邊對抗，以及當全球產業風向轉換時，將面臨「一榮俱榮、一損俱損」的風險。
三組總統參選人對這一大隱憂，見解及解方不一。被問到如何看待台積電被各國要求轉移產業鏈時，賴清德在11月30日的工商座談上回應，「半導體是臺灣貢獻全世界經濟發展的責任」且「我們不能夠據為己有」，把半導體產業上綱到「國際民主陣營的合作」，升等為政治議題。
柯文哲被問及台灣產業失衡問題，他說，「臺灣不是ICT（資通訊產業）太強，是其他產業太弱，」「既然已造成事實，坦白講沒辦法，就只能用這個相關的去帶產業『以大帶小』」，然後再看能幫助哪些傳統產業的隱形冠軍變好，一個一個叫來問，「老實講，這個要花時間了！」
至於服務業要怎麼提升競爭力？柯文哲在11月29日的座談會拋下一句「沒有人可以救你，天助自助者！」引發現場一陣哄堂大笑，笑聲裡藏著「何不食肉糜」的無奈。
「現在對中小企業來說，有兩列很高速的火車撞過來，一個是數位化轉型，第二就是淨零！」中小企業總會副理事長陳萬來在賴清德的座談會上公開喊話，希望現任的副總統可以趕快動起來。
一間大型傳產老闆幫CTWANT記者算了一筆帳，如果按每噸300元碳費來計算的話，對於台灣GDP有0.32%的減損，物價會上漲0.62個百分比，而我國在石化、鋼鐵、水泥、造紙、紡織和半導體產業，這些能源密集的產業早就開始減碳，「可是未來，減碳就會像擰毛巾一樣，越來越困難，成本越來越高。」
對中小企業而言，轉型升級更是難上加難。這位傳產的老闆解釋，先不說一開始要投入的成本門檻，中小企業就連購買綠電要減碳，都苦無管道，更不用說，現在碳費、碳稅等制度，還有一堆中小企業「霧傻傻」。
侯友宜提出解方，未來當選後，將給企業減輕賦稅，政府辦培訓班，以及開放企業勞工宅等照顧員工，希望能促進更多女性、年長者的二度就業等。賴清德則提，一加強產學合作，二協助企業解決二代接班問題，三促進中小企業公司內部的創新研發，協助數位和綠色轉型。藍綠陣營間的藥方大同小異。
而柯文哲陣營則另提想法，從政府源頭直接升級，推數位身分證，結合人臉與指紋辨識，中小企業做數位轉型也會快得多，「臺灣的技術沒有問題，但就是怕東怕西沒有做，一旦做了，整個國家的生產力會差很多。」
對柯文哲的另類數位解方，一位服務業大老告訴CTWANT記者，人工智慧興起時刻，大家都想「肖想」政府開放民眾大數據，來個正面迎戰，但卡在「隱私權」問題，例如健保數據，可做出各種遠端醫療、保險與金融理財等客製化設計等，但沒人能承擔起數據外洩的風險，「所以，這塊數位化商機，看得到，但根本吃不到。」
至於政府要「大撒幣」補助企業路線，傳統產業老闆也跟CTWANT記者坦言，「送錢當然是好事，但錢花完之後呢？」且「最後誰能拿到還不一定呢？」語氣充滿著不信任感，這恐怕也是台灣產業間最大的問題。
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