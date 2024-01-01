「一定要在截止日前完成！」「為什麼達不到說好的目標？」這些話，是否在你的職場也常常聽到？
但，正是這些嚴厲又激勵的話語，釀成一家百年企業最大的危機。
風暴延燒，全球暫停出貨
馬自達、速霸陸代工受衝擊
繼2023年4月，豐田汽車（Toyota）旗下子公司大發汽車（Daihatsu）出現海外車型測試數據造假之後，委外的第三方委員會又在12月20日證實，大發旗下64種車型、3款引擎，都捏造了車輛碰撞測試數據。
至少到2024年1月底為止，大發將暫停全球所有車款的出貨與銷售。而大發除了母公司豐田以外，還為馬自達（Mazda）、速霸陸（Subaru）等品牌代工生產。
根據帝國資料庫估計，與大發汽車有直接往來、或間接供貨的日本供應商就超過8千家，相關營收更超過兩兆日圓﹙約合新台幣4千4百億元﹚，影響還在持續延燒中。
但真正耐人尋味的是，並沒有任何豐田主管指示造假。第三方委員會報告指出，數據捏造的主因，竟是大發員工「無法說No」的企業文化。
專注在小型車領域的大發汽車，創立於1907年，更發明了日本第一座國產引擎。2022年，它的全球銷售量逾70萬輛，約貢獻豐田集團1成的營收。
「大發在豐田集團中的角色，是生產低成本汽車，」在豐田任職超過30年，曾任日本行銷總監的高田敦史在網媒Newspicks直指，數據造假的主因，「可說是為了滿足豐田的期望。」
第三方委員會的報告明確指出，「極端的壓力」——尤其是過度緊迫而僵化的期限，迫使一線員工無法對無理的要求說出「我做不到」，最後鋌而走險。
為了趕進度，檢測員工改用計時器而非感應器讓安全氣囊彈開，或以副駕駛座取代駕駛座的數據等，只為了在期限內通過非合格不可的碰撞測試。
造假的遠因，是母公司豐田一心追求卓越，卻忽略了目標的不切實際。高田敦史認為，既然要削減成本，成品必然要有所妥協，母公司應該要決定有哪些堅持「不得不放棄」。
但只要一掛上豐田的標誌，就算是由大發代工，消費者還是會要求汽車的質量與豐田相當，讓成本居高不下。
中西汽車產業研究社長中西孝樹向Newspicks分析，豐田集團之所以接二連三出現違規事件，與其嚴厲的要求息息相關，「就像是熱中教育的父母，雖然教得出認真的孩子，但只要一不留神，孩子就會走偏一樣。」
雖然造假數據可以一路追溯到30年前，但其實一直到2014年之後，大發的造假件數才大幅攀升。
成功縮短開發週期
卻讓它從此沒有失敗的權利
相對於豐田以中、大型車款為主力，大發更具生產低價小型車的優勢。但，正是大發2011年問世的輕型車Mira e:S，成功縮短了開發週期，讓這個一時拿下高分的孩子，從此失去了失敗的權利，只能致力於短時間開發。
尤其，大發在2016年成為豐田的全資子公司，擔負豐田開拓馬來西亞、印尼市場的重責大任。面對優秀的學霸父母，大發的第一要務就是滿足母公司的期望。
《日經xTech》指出，當不合理的進度成為常態，站在大發技術人員的立場，若說出「我做不到」，等於宣告沒有實力完成任務，所有業務也可能移交到豐田的手上。反之，只要說出做得到，豐田就可能降低管理的強度，大發也會更具開發上的自由。
中西孝樹指出，大發曾是一家充滿活力的車廠，但在豐田「直升機式」的嚴格管理下，活力已蕩然無存，只會跟隨豐田的意見。一旦出現失敗或錯誤，就會在會議上遭到反覆檢討，「如果因此導致了造假，父母該擔起沉重的責任。」
而造假的近因，則是豐田「現地、現物、現實」的三現主義，未能確實落實到大發身上。很少大發主管會造訪工廠，過度削減成本也使造假惡化，2022年大發負責碰撞測試的安全部門員工人數，只剩十多年前的3分之1。
「我想就算出現異常，大發也拉不亮工廠的警示燈，」豐田汽車會長豐田章男接受汽車網媒Best Car採訪坦承，「譴責文化」仍持續存在，「一旦真的發出了警示，讓生產線停下來，就會受到斥責。我剛進入豐田的時候也是如此。所以，關鍵取決在主管身上。」
他並補充，「人們常常誤以為TPS﹙豐田生產方式﹚的目的，是為了提高效率。然而，TPS最重要的是讓工作變得更輕鬆，效率也會跟著提高。」
不只螺絲太鬆，就連螺絲太緊，也會衍生管理問題。現在正是豐田拿出TPS精神，反覆追問「5次為什麼」，徹底改善子公司溝通，重新審視企業治理的關鍵時刻。
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