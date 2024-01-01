由數位發展部、教育部及中華民國資訊管理學會主辦的第28屆大專院校資訊應用服務創新競賽，國立臺灣科技大學資訊工程系學生以作品「機器學習驅動之惡意軟體檢測器穩健性評估平台」及「合約守門員－智能合約漏洞掃描及分析」包攬資安創新應用組第一、二名。指導老師王紹睿指出，資工系強調「理論與實務並重」，同時要求學生擁有創新思維並貼近業界需求，讓學生都能成為擁有創新能量的資訊工程領導人才。
大專院校資訊應用服務創新競賽是台灣最大的資通訊應用競賽，今年競爭相當激烈，共吸引102校、1,382隊次、7,059人次報名，創下歷年新高。獲得資安創新應用組第一名的「機器學習驅動之惡意軟體檢測器穩健性評估平台」由資工系學生陳彥合、廖唯任、施加鈞、蔡湘瑩、鄭依淳及張昭駿聯合開發，目前就讀資工所碩二的隊長陳彥合說，惡意軟體檢測平台提供一個開放式環境，讓用戶上傳檢測器，並選擇不同的對抗式攻擊樣本來進行測試，讓用戶了解檢測器的優缺點並進行改進。
看到資工系學生獲獎連連，系上老師們包括王紹睿老師都非常高興，他指出「資工系不只強調Coding，更強調從這項技術能不能再提出、創造新的技術」，並以此期許資工系學生都能擁有創新思維，成為帶領團隊向前的領頭羊。
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