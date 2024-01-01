「帝圖藝術拍賣會」於2023年12月24日舉辦秋季拍賣會圓滿收官，「古董珍玩」、「現代與當代藝術」專場圖錄封面拍品分別由「船王趙從衍家族」舊藏－清高冰種陽綠翡翠鳳凰龍鈕提樑壺、與朱德群1963年作品《構圖第145號》重量領銜，兩件含佣金之成交價格各自超過4,000萬，現場藏家熱烈競價，兩件拍品最終各以新台幣3,800萬元落槌。本次帝圖秋拍當中，古董及現當代藝術版塊皆創下令人滿意的成績，持續提振台灣藝術拍賣市場信心。

本次秋拍「近現代及古代書畫」專場佳績頻傳，場內拍賣焦點包含LOT 3024齊白石《英雄將飛圖》，以新台幣1,000萬元落槌，此作換算單位面積來看，一才大約拍出逾500萬元之成交價，可知受到藏家高度追捧，見證齊白石的繪畫魅力。此外，秋拍成交亮點亦有LOT 3049溥心畬《為夫人李墨雲繪瑞壽齊眉圖》以750萬元落槌，一才約拍出1,000萬元之紀錄。另有LOT 3039張大千《張大千繪含苞紅荷旗袍》以600萬元落槌，創下台灣服飾類拍賣最高紀錄及LOT 3054張大千《潑彩積翠幽居圖》以1,400萬元落槌，書畫專場全場共計有多件千萬元成交拍品，場內買家競標氣氛熱絡。

帝圖（6650）112年累計1～11月營收達137,422千元，相較於111年同期成長2.14％，拍賣營運表現亮眼，拍賣成交金額帶動營收與獲利成長動能，後疫情時代書畫及藝術拍賣市場信心回溫。