在年初熱鬧的氛圍中，yoxi除了舉辦多場寵愛會員的回饋活動外，也不斷從乘客需求中開展更多實用有感的新服務，即日起會員們期待已久的「接機服務」全新登場。

即日起往返機場的叫車需求皆可在yoxi上輕鬆完成，此外使用韓國最大叫車平台「Kakao T」或是「微信」、「支付寶」的旅客，毋須另外下載註冊，即可在原有App內享受yoxi的高品質服務，滿足在旅遊熱潮復甦的當下陪伴乘客更舒適的出行返家，境外出行的需求。

yoxi團隊在營運數據中發現，前往機場的趟次在短短不到一年內成長超過1倍，為了讓yoxi會員更輕鬆往返機場，特別整合集團內的和雲行動服務，全新推出優質、合法的「接機服務」，接駁服務範圍包含全台國際機場（松山、桃園、清泉崗、台南、小港等機場），車款除Toyota外，還有Lexus豪華車款或六人座車款可供選擇，也可加價兒童座椅、接機舉牌等專屬服務。

慶祝「接機服務」上線，yoxi也提供了專屬搭車金，不論前往或離開機場皆有最高折抵200元的搭車金，前往機場的乘客可於yoxi App內輸入優惠碼「出國有喜」可以獲得最高折抵100元的搭車金，而離開機場的旅客，只要使用yoxi App內預約「接機服務」並完成搭乘，即可獲得總共200元的搭車金。

據交通部統計，2023年來台旅客數由1月的25萬／月增加到62萬／月人次。看準觀光移動需求，yoxi希望能展現親切溫暖的待客之道，為來台旅客提供優質的乘車服務。

此外，在多元計程車的服務上，yoxi也更進一步的布局，除原有的北北基、桃園、高雄地區外，現在也正式在台中登場，yoxi也為會員們準備了專屬的7折「台中多元限時禮」，讓大家在台中有搭車需求時，選擇再加一。