美光日前宣布，採用232層NAND的全新3500 NVMe SSD正式出貨給部分個人電腦OEM廠商。此款SSD可驅動商業應用、科學運算、新款遊戲和內容創作等嚴苛工作負載需求的應用，突破SSD極限。

美光3500 SSD採用M.2規格，提供高達2TB容量，憑藉在同類產品中最佳的SPECwpc sm效能，為產品研發應用提升高達71％的效能，提供優質使用者體驗。

美光副總裁暨用戶端儲存事業部總經理Prasad Alluri表示，美光專注提供卓越效能的產品，以更好滿足終端用戶對效能的嚴苛需求。

3500 SSD令人驚豔的規格，包括在科學運算基準測試上，分數大幅提升了132％，3500 SSD將強化終端用戶的下一台個人電腦或工作站，幫助提供更佳的洞察力，並賦予更多的創造力。

微星科技筆記型電腦產品企劃副總經理彭仁坊表示，隨著沉浸式技術發展，快速儲存裝置在開放世界遊戲與電競系列新款筆記型電腦中，皆扮演關鍵角色。美光3500 SSD透過領先的NAND，支援實現頂尖效能，並在即將發布的遊戲中，保持此一優勢。

ClearView Memory Research創辦人Pablo Temprano說，美光3500 SSD可支援最新軟體，能直接將資料傳輸到GPU。此設計徹底改變了早期支援AI應用的個人電腦，優化與改善使用者體驗。隨著用戶端AI的發展，可預見高階個人電腦的記憶體容量和平均儲存容量，將大幅提升。

儲存裝置對於遊戲、內容創作和新興用戶端AI體驗來說意義重大。隨著遊戲繪圖變得更豐富、所需容量愈來愈大，導致載入時間也愈來愈長，用戶端AI應用亟需快速資料存取以提升使用者的遊戲體驗。