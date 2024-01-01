台灣中油、台塑石化宣布，自1日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛31.0元、98無鉛33.0元、超級柴油27.9元。
本周因雙重平穩機制啟動，中油表示，汽、柴油每公升各吸收0.5及0.8元，累計2023年至11月底中油共吸收158.37億元。
中油表示，受油輪行經印度洋遭伊朗無人機襲擊及美國通膨降溫影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價上漲0.14美元，新台幣兌美元匯率升值0.386元，因升值幅度較大，國內油價依公式計算跌幅為0.85％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.4及0.7元，惟為維持價格亞鄰最低價，汽、柴油各吸收0.2及0.5元，吸收後95無鉛汽油售價超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％，汽、柴油每公升各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.5及0.8元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.1元。
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